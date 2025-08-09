LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Adriana Díaz, en una foto de archivo. Fiba
Baloncesto

La riojana Adriana Díaz participará en el campus de la NBA y la FIBA

España contará con seis jugadores y jugadoras invitados y será el país europeo con más representación de entre los 27 que aportan alrededor de 60 participantes

L. R.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:57

La jugadora riojana Adriana Díaz, que recientemente se proclamó campeona europea sub'18, es una de las dos españolas que han sido citadas para ... el Basketball Without Borders Europe Camp 2025, un programa de desarrollo de la NBA y la FIBA que se celebrará del 12 al 15 de agosto en Mánchester.

