La riojana Adriana Díaz participará en el campus de la NBA y la FIBA
España contará con seis jugadores y jugadoras invitados y será el país europeo con más representación de entre los 27 que aportan alrededor de 60 participantes
L. R.
Sábado, 9 de agosto 2025, 13:57
La jugadora riojana Adriana Díaz, que recientemente se proclamó campeona europea sub'18, es una de las dos españolas que han sido citadas para ... el Basketball Without Borders Europe Camp 2025, un programa de desarrollo de la NBA y la FIBA que se celebrará del 12 al 15 de agosto en Mánchester.
España contará con seis jugadores y jugadoras invitados y será el país europeo con más representación de entre los 27 que aportan alrededor de 60 participantes. Junto a Díaz, que milita en el Estudiantes, han convocado a otra compañera suya de selección, María Cintas, que milita en el Siglo XXI.
Buen comienzo de Ferreras
Este viernes ha comenzado el Campeonato de Europa Sub'16 en el que participa el riojano Diego Ferreras. España ha debutado ante el equipo anfitrión, Georgia, con un abultado triunfo, por 73-98, en el que el riojano ha anotado 9 puntos en 22 minutos –el segundo jugador de su equipo que ha estado más tiempo en el campo– ha capturado 3 rebotes y ha dado 3 asistencias.
España juega hoy el segundo partido de la fase de grupos ante Alemania y el domingo su rival antes de los cruces será Serbia.
-
Baloncesto
Nina Padrosa firma por el Unibasket
El Unibasket anunció ayer la incorporación de la joven base Nina Padrosa, de 19 años, que debutará en la Liga Challenge. La catalana, que ocupa el puesto de base y mide 1,74 ha jugado hasta ahora en Mataró –con el que militó en Liga Femenina 2– es internacional en categorías inferiores y ganó la plata del Campeonato de Europa Sub'16 en 2022.
Esta es la octava jugadora confirmada a las órdenes de Dani Rubio, tras las renovaciones de Carolina Sañudo, Cecilia Aldecoa, Mónica Alonso y María Llorente; y los fichajes de Paula Real, la norteamericana Heather Forster e Iria Losada.
-
Baloncesto
Ricardo Úriz, con la selección española
El entrenador del Clavijo, Ricardo Úriz, formará parte del cuerpo técnico de la selección española que disputará el Eurobasket que se jugará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. El entrenador navarro, junto al exjugador del Clavijo Txemi Urtasun (que se estrena como entrenador esta temporada), estarán junto a Sergio Scariolo en la concentración previa al certamen continental que comienza el 27 de agosto.
