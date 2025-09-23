LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arbués habla con el árbitro. Sonia Tercero
Baloncesto

Primer derbi con escasas implicaciones

LogroBasket y Clavijo tienen claro que los partidos ligueros serán bien distintos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:42

Es evidente que el triunfo refuerza, y más si es en un derbi. Y el primer duelo regional oficial entre el LogroBasket Logi7 y el ... Reina Proteínas Clavijo se lo llevó con claridad el segundo (57-73). Pero la Copa España forma parte de la pretemporada de ambos equipos y los dos entrenadores tenían claro al final del partido del domingo en Lobete que las implicaciones que tenía el choque y el resultado de cara al futuro eran más bien escasas.

