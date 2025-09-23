Primer derbi con escasas implicaciones

Es evidente que el triunfo refuerza, y más si es en un derbi. Y el primer duelo regional oficial entre el LogroBasket Logi7 y el ... Reina Proteínas Clavijo se lo llevó con claridad el segundo (57-73). Pero la Copa España forma parte de la pretemporada de ambos equipos y los dos entrenadores tenían claro al final del partido del domingo en Lobete que las implicaciones que tenía el choque y el resultado de cara al futuro eran más bien escasas.

Ricardo Úriz, técnico del Clavijo quiso felicitar a su jugadores y se mostró «contento con el trabajo que hemos hecho, sobre todo en defensa. Hemos estado duros, hemos estado muy bien a la hora de parar al balón y en la lucha del rebote, pese a que en la segunda parte LogroBasket ha conseguido liberarse y conseguir puntos de sus jugadores, que tienen calidad y oficio». Ahora bien, incidió en que «en los partidos de preparación no hacemos scouting, del rival y nos centramos en trabajar nuestra filosofía defensiva y ofensiva», por lo que aseguró que «el partido de liga será totalmente diferente, esto no cabe duda».

En términos similares se pronunció Nacho Arbués, míster blanquirrojo, que empezó mostrando su satisfacción por «poder, en un día tan señalado como San Mateo, vivir esta fiesta del derbi. Para nosotros era muy esperado tras un tiempo que lo veíamos como un sueño y lo hemos podido hacer realidad». Sobre el partido reconoció que «el Clavijo ha sido muy superior a nivel defensivo, ha jugado a otro ritmo. Y en la primera parte hemos tenido algunos buenos tiros abiertos que no hemos metido y ya eso nos ha condicionado muchísimo, porque ha habido un momento que no creíamos en las cosas que hacíamos. No hemos sido el equipo que somos». «Es una buena cura de humildad», incidió, y felicitó al rival «porque nos ha dado un auténtico repaso». El preparador del LogroBasket valoró que «los dos equipos estamos aún construyendo, pero está claro que para nosotros es un aviso , aunque esperamos empezar a tope».