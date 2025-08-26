Preparadas para la Challenge

No es el estreno oficial pero el Bosonit Unibasket ya está en marcha. Todavía falta alguna jugadora por llegar a Logroño pero Dani Rubio ya ... ha puesto a trabajar a las que están a su disposición por el momento. El técnico aragonés sabe que el club tiene que dar un paso adelante en todos los sentidos en esta temporada y el primer equipo es el que debe dar ejemplo en este salto cualitativo que le va a exigir un año tan apasionante como exigente.

El míster blanquivino pretende aprovechar todas las oportunidades que tenga para hacer mejor a su equipo y las primeras canastas de la pretemporada de las capitalinas cayeron ayer en el Búho Blanco. Fue la primera toma de contacto con varias de las jugadoras que han renovado y de los fichajes. De hecho, algunas de ellas ya habían anunciado su llegada en redes sociales, con vídeos recogidos por el club bajo el lema '¿Me conoces?' lanzado por la entidad.

El reto es mayúsculo. El conjunto logroñés militará esta temporada en la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino español. Se lo ganó la campaña pasada tras un año fantástico en el que logró un merecidísimo ascenso después de completar una inmaculada fase regular y cerrar el billete para la categoría superior en una brillante fase de ascenso.

El objetivo es la permanencia y el Unibasket se movió rápido para completar una plantilla de garantías. El director deportivo, David Martín, había hecho una lista de sus prioridades y se puso con ella nada más concretar el salto de categoría.

Lo tenía claro, lo primero era la continuidad del técnico. No hubo problema, el matrimonio basado en una filosofía y una ética de trabajo común estaba consolidado entre el club logroñés y el entrenador zaragozano.

Llegaba el turno de dar continuidad a un bloque consolidado con las principales protagonistas del ascenso. Mónica Alonso, Ceci Aldecoa, María Llorente y Emma Flórez siguen del curso anterior y están absolutamente identificadas con el proyecto blanquivino. A ellas se suma la logroñesa Carol Sañudo ya con ficha sénior, aunque se puede considerar como la más veterana de todas ya que está en la dinámica del primer equipo desde hace ya varias temporadas y ha ido ganando en importancia dentro de las rotaciones.

Seis han sido las incorporaciones para dar respuesta a las principales carencias del Bosonit. Que, pese al maravilloso año vivido, las tenía. La principal era la falta de contundencia bajo los aros por falta de centímetros y músculo. El Unibasket destacó en defensa por su intensidad, trabajo solidario y compromiso, pero en una categoría tan exigente como la que van a estrenar es obligatorio un extra de energía y dureza.

Además, la mayoría de las novedades cuentan con una experiencia que será muy necesaria para un equipo nuevo en la Liga Challenge, aunque tampoco ha renunciado a incorporar talento joven y con mucha progresión, acorde con la filosofía de la entidad logroñesa desde su creación. El Unibasket se ha reforzado en todas las posiciones y han llegado Nina Padrosa, Linda Van Schaik, Tereza Sedlakova, Iría Losada, Paula Real y Heather Forster.