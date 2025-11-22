La moneda vuelve a caer por el lado de la cruz

La Copa España es la cara; la liga es la cruz. Si en el torneo eliminatorio el LogroBasket Logi7 logra concretar sus buenos partidos ... en triunfos, en la fase regular los blanquirrojos están sufriendo demasiado, sin poder convertir en resultados positivos unas actuaciones muy sólidas que acaban por no transformarse en alegrías en los minutos finales.

Ante el Toledo volvió a tocar la de cal. Fueron muchos minutos peleando hasta colocarse con un 66-68 que dejaba helado el pabellón Javier Lozano. Sin embargo, los locales lograron entonces un parcial de 13-2 en el tramo final que dejó heridos de muerte a los pupilos de Nacho Arbués, que acabaron cayendo por 81-73.

La eliminación de Sall, que junto a Niang formó una dupla contundente bajo los aros (se combinaron para 27 puntos y 23 rebotes), fue decisiva en el devenir del choque. Además, los toledanos firmaron en esos decisivos momentos dos triples que hicieron mucho daño a los blanquirrojos.

Nunca fue tan cierto que la derrota fue cuestión de detalles y fueron los locales los que estuvieron más precisos en el desenlace final. Hasta entonces el duelo tuvo tensión competitiva y emoción, fruto del esfuerzo y el buen hacer de dos equipos que mostraron un nivel enorme en el que ninguno mereció perder. Pero fue el Toledo el que acabó celebrando y la cruz volvió a caer del lado del LogroBasket.