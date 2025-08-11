El Logrobasket suma la polivalencia de Byrd-Jelinek

Luismi Cámara Logroño Lunes, 11 de agosto 2025, 21:25 Comenta Compartir

El LogroBasket Logi7 deja prácticamente cerrada su plantilla con la incorporación de Adrian Byrd-Jelinek. El conjunto logroñés busca con este fichaje aportar polivalencia a un equipo que tiene una filosofía de juego que precisa de jugadores versátiles que pueden ocupar diversas posiciones en función de la defensa y de las distintas circunstancias del partido.

El estadounidense de pasaporte checo formará parte del juego interior de los blanquirrojos aunque será también habitual verle atacando el aro desde posiciones exteriores, bien yendo con potencia hacia el aro o aprovechando su buen tiro exterior.

Byrd-Jelinek, 27 años y 1,98 metros, se incorpora al nuevo proyecto de los capitalinos en su estreno en Segunda FEB procedente del CB Solares, rival habitual del Logrobasket en su grupo de Tercera las campañas anteriores.

De hecho, en los dos partidos que disputaron los cántabros contra el cuadro riojano dejó muy buenas sensaciones y los dirigentes blanquirrojos han visto en él un jugador adecuado para sumarse al 'roster' liderado por Nacho Arbués. Sus números en Cantabria fueron de 13,2 puntos, 6,3 rebotes y 11,5 de valoración en más de 27 minutos de media por encuentro.

El Logrobasket señala de su jugador que «destaca por su intensidad en la pista, peleando todos los balones, y también por su notable capacidad de anotación exterior, a pesar de desenvolverse habitualmente cerca del aro. Esa versatilidad y polivalencia le vendrá muy bien a un conjunto blanquirrojo que podrá usarlo en distintas facetas del juego, porque, además, Adrian es un buen defensor y reboteador», desarrolla la entidad logroñesa en su web oficial.

Arbués también resalta de su pupilo «la polivalencia y capacidad para abrir el campo. Es un jugador en progresión y pensamos que nos puede ayudar a completar el equipo con sus talento y ganas de jugar a otro nivel».

Querejeta, en el Clavijo

El Clavijo, por su parte, cierra hoy también el apartado de presentaciones con el décimo jugador de la plantilla que competirá la próxima campaña en Segunda FEB a los mandos de un Ricardo Úriz que está estos días formando parte del cuerpo técnico de la selección española. Lo hace con Joseba Querejeta que, junto a Iñigo Royo y Vit Hrabar, forma parte de los jugadores cedidos por Baskonia al equipo blanquiazul dentro del acuerdo de cooperación entre ambas entidades.

El base vitoriano (22 años y 1,83 metros), repite en Logroño después de firmar el año pasado 9,5 puntos, 3,5 rebotes y 3,6 asistencias en más de 23 minutos de juego en las 24 jornadas de fase regular que disputó.