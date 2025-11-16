Un LogroBasket con la necesidad de repetirse

Luismi Cámara Logroño Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Siempre es agradable repetir los buenos momentos. Y hoy para el LogroBasket Logi7 es necesario. El conjunto blanquirrojo se mide al Cáceres Patrimonio de la Humanidad esta tarde en el polideportivo de Lobete a partir de las 17.30 horas apurado ante la exigencia de sumar la segunda victoria del curso liguero. Los extremeños ya cayeron en el mismo escenario en la Copa España y Nacho Arbués y los suyos pretenden que, de nuevo, la celebración caiga del lado del banquillo local.

Es un duelo de necesidades porque el Cáceres también llega a Logroño con sus cuentas en rojo. Pese a que partía como uno de los conjuntos fuertes del Grupo Oeste, el cuadro dirigido Jacinto Carbajal (exentrenador del Campus Promete) solo ha sumado dos resultados positivos en las seis jornadas disputadas. Ahora bien, el LogroBasket deberá tener cuidado porque ambas las consiguió como visitante, ante Valle de Egüés y Jaén.

Arbués valora el esfuerzo de sus hombres y el «trabajo duro» realizado pese a las complicadas circunstancias de los capitalinos debido a las bajas. «Estamos con muchas ganas de jugar en casa. A ver si podemos sacar la victoria contra Cáceres, al que conocemos bien porque ya jugamos con ellos en la Copa. Entonces lo hicimos bien y ahora tenemos las ganas de refrendarlo en liga», explicó el técnico, que añadió que «necesitamos esas victorias en Liga que nos acerquen a nuestro objetivo. Esperamos, sobre todo, tener buenas sensaciones y estoy seguro de que la gente pues va a venir, va a apoyar y nos va a dar ese impulso necesario para ganar».

Temas

Baloncesto