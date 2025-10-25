LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arévalo sube la pelota. Justo Rodríguez
Baloncesto

La fe del LogroBasket le da una histórica primera victoria en Gijón

El triunfo llegó desde una enorme convicción en los últimos minutos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:07

Comenta

Cuestión de fe. La histórica primera victoria del LogroBasket Logi7 en Segunda FEB llegó desde una enorme convicción. Porque después de un partido duro, en ... el que los blanquirrojos dominaron durante muchos minutos, cuando a falta de poco más de un minuto el Círculo Gijón se puso por delante 86-84, los de Nacho Arbués siguieron creyendo, pelearon varios rebotes para que Sall empatara. Robaron el balón en la siguiente posesión y ajusticiaron a los asturianos con un triple de Serrato que fijó el 86-89 definitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  5. 5 San Román amplía su museo al aire libre
  6. 6

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»
  7. 7

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  8. 8

    La ampliación de plazas de Enfermería duplica el número de alumnos riojanos
  9. 9

    Regreso al seminario de Albelda
  10. 10 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La fe del LogroBasket le da una histórica primera victoria en Gijón

La fe del LogroBasket le da una histórica primera victoria en Gijón