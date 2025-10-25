La fe del LogroBasket le da una histórica primera victoria en Gijón

Cuestión de fe. La histórica primera victoria del LogroBasket Logi7 en Segunda FEB llegó desde una enorme convicción. Porque después de un partido duro, en ... el que los blanquirrojos dominaron durante muchos minutos, cuando a falta de poco más de un minuto el Círculo Gijón se puso por delante 86-84, los de Nacho Arbués siguieron creyendo, pelearon varios rebotes para que Sall empatara. Robaron el balón en la siguiente posesión y ajusticiaron a los asturianos con un triple de Serrato que fijó el 86-89 definitivo.

Al conjunto capitalino le faltaban varios jugadores, entre ellos Iker Montero, su mejor anotador, pero pudo debutar por fin un Vázquez que fue muy importante en el desarrollo del partido.

Pese al dominio inicial de los gijoneses, fueron los visitantes los que se mostraban más solidos en su plan de partido. Fue en la segunda mitad cuando llegaron a coger nueve puntos de renta que repitieron en el último parcial (68-77). Llegó la reacción local, pero el LogroBasket porfió y confió para llevarse un triunfo necesario e histórico.