El LogroBasket debuta en la Copa España ante el Valle de Egüés en Sarriguren
Logroño
Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:22
El LogroBasket Logi7 se estrena en competición oficial como equipo de Segunda Federación en la Copa España. El conjunto blanquirrojo abre el torneo en Sarriguren ... ante el Valle de Egüés a partir de las 20.00 horas.
El conjunto navarro es un viejo conocido de Nacho Arbués y los suyos ya que se han medido en temporadas anteriores, cuando ambos militaban en la antigua Liga EBA. Los dos contendientes de esta tarde lograron el ansiado ascenso precisamente en esta pasada campaña.
Los navarros recuperaron las aspiraciones del desaparecido Baloncesto Navarra para ocupar el puesto que durante muchos años mantuvo en las primeras categorías el conjunto de la comunidad vecina. El Valle de Egüés será un buen rival para calibrar el estado de forma de los logroñeses tras dos semanas de pretemporada.
