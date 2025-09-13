LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El LogroBasket debuta en la Copa España ante el Valle de Egüés en Sarriguren

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:22

El LogroBasket Logi7 se estrena en competición oficial como equipo de Segunda Federación en la Copa España. El conjunto blanquirrojo abre el torneo en Sarriguren ... ante el Valle de Egüés a partir de las 20.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  5. 5 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  6. 6

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  7. 7

    El Gobierno renunció a construir un centro para menores con problemas de conducta
  8. 8 Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo
  9. 9

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona
  10. 10

    La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El LogroBasket debuta en la Copa España ante el Valle de Egüés en Sarriguren