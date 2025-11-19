LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arbués se dirige a sus pupilos en el choque contra Cáceres. M. Peche
Baloncesto

Un triunfo que puede ayudar mucho

Una victoria esta noche ante la Cultural Leonesa en la Copa España podría acercar al LogroBasket al premio de 15.000 euros que da la FEB al mejor de Segunda FEB

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

El LogroBasket Logi7 afronta esta noche un partido muy importante ya que un triunfo ante la Cultural Leonesa puede traer consigo quedarse cerca de un ... regalo de 15.000 euros. El choque de de hoy (20.30 horas) ante el polideportivo de Lobete corresponde a la Copa España y el duelo entre el conjunto blanquirrojo y los leoneses es el único enfrentamiento directo entre equipos que militan en Segunda FEB. El resto mide a los supervivientes de la tercera categoría del baloncesto español con contrincantes de Primera FEB. Si los de Nacho Arbués ganan y el resto de segundas pierden hoy, el LogroBasket quedaría junto al Morón (que venció ayer al Melilla) como únicos representantes y, por tanto, pelearían por el premio económico de 15.000 euros que destina la FEB al equipo que más lejos llegue de la categoría en la que militan los riojanos.

