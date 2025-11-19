Un triunfo que puede ayudar mucho

Luismi Cámara Logroño Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:51 Comenta Compartir

El LogroBasket Logi7 afronta esta noche un partido muy importante ya que un triunfo ante la Cultural Leonesa puede traer consigo quedarse cerca de un ... regalo de 15.000 euros. El choque de de hoy (20.30 horas) ante el polideportivo de Lobete corresponde a la Copa España y el duelo entre el conjunto blanquirrojo y los leoneses es el único enfrentamiento directo entre equipos que militan en Segunda FEB. El resto mide a los supervivientes de la tercera categoría del baloncesto español con contrincantes de Primera FEB. Si los de Nacho Arbués ganan y el resto de segundas pierden hoy, el LogroBasket quedaría junto al Morón (que venció ayer al Melilla) como únicos representantes y, por tanto, pelearían por el premio económico de 15.000 euros que destina la FEB al equipo que más lejos llegue de la categoría en la que militan los riojanos.

El pase de los andaluces complica las cosas porque, de haberse quedado solo, el LogroBasket no tendría que mirar más allá. Pero ahora tendrá que pasar esta ronda y la siguiente, y esperar que los sevillanos sean eliminados ya que el Morón se clasificó como tercero en la liguilla previa, mientras que el LogroBasket fue décimo. La recompensa caería como un regalo adelantado de Navidad a un club que mide al dedillo sus gastos y que está pasando por problemas con un solo triunfo en siete partidos ligueros. Con las lesiones sufridas por su primer equipo, con Manu Vázquez recién operado del tobillo, este refuerzo para las arcas de los capitalinos les ayudaría a la hora de poder reforzar la plantilla, a la que ya ha llegado recientemente Charles Knowles.

