El LogroBasket cierra la Copa España contra un Iraurgi ante el que abrirá la liga

Último partido de la pretemporada para el LogroBasket Logi7 antes de centrarse en el estreno en Segunda FEB. Será un choque con connotaciones especiales ya ... que el Biele Iraurgi al que se mide esta mañana será también su adversario en la apertura liguera en el mismo escenario en apenas una semana.

Los de Nacho Arbués cierran la Copa España en Azpeitia (12.00 horas), todavía con aspiraciones de poder pasar de ronda. Para ello, los blanquirrojos deben doblegar al conjunto vasco y esperar resultados. No es un objetivo prioritario para los capitalinos, pero sería un chute de moral poder pasar ronda porque sumarían otro partido histórico oficial frente a un equipo de la segunda categoría del baloncesto nacional apenas unos meses después de militar en la Tercera FEB (antigua Liga EBA).

Al técnico del conjunto logroñés seguro que lo que más le interesa es recuperar las buenas sensaciones de la primera jornada copera, cuando doblegaron con holgura al Valle de Egüés en tierras navarras. Más aún después de que el LogroBasket se viera superado con contundencia por el Clavijo en el duelo regional disputados el pasado día de San Mateo en el polideportivo de Lobete. Perdió el conjunto blanquirrojo por 57-73 pero lo peor fue que pareció bajar los brazos demasiado pronto.

Tras el encuentro, Arbués consideró que había sido un toque de atención, «un aviso» y una «cura de humildad». «Ha habido un momento que no creíamos en las cosas que hacíamos. Hemos empezado a cambiar lo que hacemos en el trabajo semanal y no hemos sido el equipo que somos», explicó el preparador zaragozano, que tenía claro que debían «trabajar mucho» para llegar de la mejor forma posible al estreno de la fase regular, precisamente ante el rival de hoy, el 5 de octubre.

Es, por tanto, un choque en el que ambos contendientes se medirán con cierto recelo y es seguro que ambos entrenadores se guardarán algunas trampas para sacarlas a relucir dentro de unos días. El Iraurgi también perdió en la Copa ante el Clavijo y derrotó la pasada jornada al Valle de Egüés por 58-85.