Montero intenta zafarse de un rival. A. Labad
Baloncesto

El LogroBasket abre la Copa España con las mejores sensaciones

El conjunto blanquirrojo ganó al Valle de Egüés en terreno navarro con un juego reconocible y con las buenas actuaciones de las incorporaciones

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:52

Nacho Arbués puede estar tranquilo. Al LogroBasket Logi7 parece que no le ha asustado el salto de categoría y ha comenzado la pretemporada con las ... mejores sensaciones. Tras vencer en su primer partido amistoso al CB Zaragoza, ayer se estrenó en la Copa España derrotando al Valle del Egüés en su casa por 68-89.

