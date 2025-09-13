El LogroBasket abre la Copa España con las mejores sensaciones

Nacho Arbués puede estar tranquilo. Al LogroBasket Logi7 parece que no le ha asustado el salto de categoría y ha comenzado la pretemporada con las ... mejores sensaciones. Tras vencer en su primer partido amistoso al CB Zaragoza, ayer se estrenó en la Copa España derrotando al Valle del Egüés en su casa por 68-89.

Cierto es que éste es un torneo menor y lo importante es ganar cuando empiece la temporada en el Grupo Oeste de la Segunda FEB, pero la solvencia que está mostrando el conjunto blanquirrojo ante rivales de la misma categoría habla a favor de la plantilla del Logrobasket.

En Sarriguren, los capitalinos supieron aguantar los primeros buenos minutos de Knotek, que acaparó el juego local en el inicio del choque. Después, fueron tomando las riendas del partido con un buen nivel ofensivo y con la buena protección del aro propio.

Los pupilos de Arbués fueron creciendo a medida que pasaron los minutos y ya en el segundo parcial ajustaron su defensa mientras seguían encontrando buenas posiciones de tiro para anotar de forma regular con su habitual juego vistoso. En doce puntos dejaron a los navarros en ese segundo cuarto, mientras que Iker Montero dejaba claro que se le caen los puntos de las manos.

Valle de Egües Knotek (15), Calvo (3), Lacunza (11), Del Val (3) y Yarnoz (8) -cinco inicial-; Rubiera (4), Zizic (6), Fernández, Poitier (18) y Sanz. 68 - 89 LogroBasket Logi7 Montero (13), Obajo (8), Ibáñez (12), Plitzuweit (13) y Sall (2) -cinco inicial-; Rodríguez (2), Vázquez (11), Serrato, Infante (8), Niang (13) y Bird-Jelinek (7). Parciales 19-26, 31-46 (descanso); 52-71 y 68-89 (final).

No fue la única de las incorporaciones que transmitió buenas sensaciones sobre la pista navarra. Así, Manu Vázquez está llamado a ser uno de los líderes del equipo y las prestaciones de Waly Niang van en aumento para satisfacción de los intereses blanquirrojos. Otros como Plitzuweit o los ya conocidos Infante e Ibáñez se fueron sumando también a la fiesta.

La renta de los logroñeses se llegó a escapar hasta la veintena al poco de abrirse la segunda parte (31-51) y, a partir de ahí, no sufrieron para conservar una cómoda ventaja en el marcador hasta la victoria final.