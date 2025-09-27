La lesión de Paula Real trastoca la apertura de la temporada del Unibasket

La historia del Unibasket es corta, muy corta. Pero muchos clubes veteranos desearían haber disfrutado lo que ya ha vivido la entidad logroñesa. Mañana ... da un paso más adelante con su estreno en la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino español.

Cuando el equipo dirigido por Dani Rubio salte a la cancha del Pabellón Municipal de Paterna para medirse a La Cordá abrirá una temporada tan ilusionante como exigente tras una pretemporada que ha estado marcada por la lesión de Paula Real.

La joven ala-pívot madrileña estaba llamada a ser la cuatro titular y una de las jugadoras diferenciales por su calidad y experiencia en la categoría con el Real Canoe pese a sus 21 años. Sin embargo, la lesión en su rodilla izquierda le dejará fuera de la cancha toda la campaña.

El Unibasket, que se movió muy rápido para fichar bien y ajustado a un presupuesto limitado en verano, no deja de estar atento el mercado pero, de momento, apuesta por el bloque existente y no tiene pensado incorporar a una nueva jugadora a corto plazo. Habrá que ver cómo evoluciona el Bosonit en las primeras jornadas de la fase regular y, en función de cómo avance hacia el objetivo único de la permanencia, tomar decisiones concretas.

Con las treinta jornadas por delante, Dani Rubio fija la salvación en diez victorias, incluso con nueve bastaría (el año pasado Castelló ocupó la decimocuarta posición, última plaza por encima de la línea roja, con solo ocho triunfos). Y lo que pretende es conseguirlas cuanto antes, sin especular más allá del trabajo del día a día y de una filosofía de juego basada en el orden táctico en ambas partes del campo, sólidas en defensa y compartiendo el balón en ataque. Eso daría una tranquilidad en una categoría en la que las últimas jornadas suelen convertirse en una locura de partidos, con resultados inesperados y equipos bailando de una otra posición a otra sin certeza clara de mantener su sitio de una semana a otra.