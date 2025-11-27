Muy lejos de los objetivos mínimos

El Reina Proteínas Clavijo es décimo, con dos triunfos y seis derrotas. El LogroBasket Logi7 es duodécimo, con una única victoria en ocho jornadas. Los ... blanquiazules marcan ahora la salvación en el Grupo Oeste, mientras que los blanquirrojos deberían disputar en estos momentos el 'play out'.

Es el pobre bagaje de los dos equipos riojanos en la Segunda FEB cuando se cumple el primer tercio de la fase regular. Ninguno de los dos conjuntos ocupan las posiciones que deseaban y esperaban a estas alturas de la competición. Si el Clavijo confiaba en estar metido entre las plazas del 'play off' de ascenso desde el principio, el LogroBasket tenía en mente el haber sumado algún triunfo más de cara a lograr la permanencia en el año de estreno en la categoría.

Con la fase regular detenida esta semana por las Ventanas FIBA de selecciones, a los dos representantes capitalinos les vendrán bien este descanso para recapitular y hacer balance de cara a volver y protagonizar un cambio drástico que les permita cerrar el 2025 en una posición más holgada. La última jornada de la primera vuelta coincide precisamente con el último choque del año.

Quedan por delante cinco partidos en los que deberán hacer acopio de triunfos para no convertir la ronda de vuelta en una sucesión de finales para evitar el descenso a Tercera FEB.

Y es que para seguir un año más en la tercera categoría del baloncesto español sin pasar por eliminatoria alguna no sale barato.

En las cinco últimas campañas, con catorce equipos por grupo, el mínimo de victorias que ha hecho falta para no tener que alargar la temporada ni caer al pozo ha sido de diez... y no siempre ha bastado esa decena de triunfos para conseguirlo.

De hecho, la pasada temporada el propio Clavijo tuvo que jugarse con el Bisbal la salvación en el 'play out' después de haber alcanzado once resultados positivos en las veintiséis jornadas disputadas. Con doce triunfos evitaron líos posteriores Coto Córdoba y Albacete. Diez victorias no fueron suficientes siquiera para entrar en esa eliminatoria. Zornotza y Algeciras descendieron de manera directa con esos números.

Los dos años anteriores, sí bastó con alcanzar las dos cifras en la casilla de victorias. En la campaña 2023/24 el descenso directo se quedó en nueve, aunque los dos descendidos también llegaron pero entró en juego el 'basket average'. En la 22/23, los que bajaron se quedaron en siete.

El primer salvado en la 2021/22 llegó a doce triunfos, dos por encima del decimoprimero. Los descendidos se quedaron en ocho.

Un año antes, con once se salvaron Algeciras y Enrique Soler, pero Carbajosa quedó condenado al 'play out' en el triple empate final. Alcobendas y Morón bajaron con solo seis partidos ganados.

La conclusión es evidente. Doce es la cifra de la tranquilidad, menos puede traer consecuencias muy graves. Y, de momento, tanto a Clavijo como a LogroBasket les queda mucho camino por recorrer.

Los de Aitor Fantova afrontan un final de primera vuelta tras las Ventanas FIBA que se abre ante el imbatido líder, un Coto Córdoba que ha ganado sus ocho partidos anteriores. Después se medirá a rivales, en principio, más accesibles y es ahí donde tiene que dar el golpe sobre la mesa para comenzar de otra manera el 2026.

Los de Nacho Arbués retornarán con un duelo clave, el 7 de diciembre, contra el Valle de Egüés, actual colista. Después combinará enfrentamientos contra rivales de la zona alta con otros frente a adversarios de su liga, de los que buscan salvarse y, a poder ser, sin tener que esperar a la última jornada.