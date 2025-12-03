Vuelve la Segunda FEB tras el parón por las Ventanas FIBA. El Reina Proteínas Clavijo lo hace en el Palacio de los Deportes (domingo, 12. ... 00 horas) ante el Coto Córdoba, el líder de la competición. El técnico blanquiazul analiza el partido y la situación de su equipo.

- Dos semanas de parón, ¿para qué han servido?

- Lo principal ha sido intentar establecer mi modelo de juego, tanto en ataque como en defensa, e intentar que los chicos se sientan cómodos en él y que lo puedan ejecutar al máximo rendimiento posible.

- ¿Qué esperas del partido del domingo ante el líder invicto?

- Al final es lo que hay, el calendario no se puede modificar, tienes que jugar contra todos y lo veo más como una oportunidad de intentar ganar este tipo de partidos para subir la moral del equipo. Hay que ser optimista y mirar para adelante.

Córdoba es un equipo que viene en muy buena dinámica. Para mí su principal virtud es que es un equipo, todo el mundo tiene claro sus roles, lo que tiene que hacer y eso es muy importante para un equipo. Ahí se ve la mano del entrenador y nosotros tenemos que intentar encontrar sus puntos débiles y castigarlos.

También es un equipo que tiene la mejor defensa del grupo. Va a ser un partido físico, tiene un equipo muy físico en todas las posiciones y tenemos que igualar ese nivel de energía que ellos van a tener y a por todas.

- Para este partido estará Obi Okafor, nueva incorporación del Clavijo. ¿Qué puede aportar?

- Nosotros teníamos dos posibles perfiles para ampliar y mejorar la plantilla, uno era un posible jugador anotador que en el 'clutch' (momentos decisivos) pueda resolver y el otro perfil era buscar un jugador físico en una de las dos posiciones interiores para así también poder desplazar a jugadores hacia la izquierda. Es decir, que Hugo Arbosa pueda hacer de 3, que Vit Hrabar pueda hacer de 2. Eran esos dos perfiles de mejora que teníamos.

El mercado nos ha dado la oportunidad de Obi y hemos optado por esta fórmula, que creo que nos va a dar mucho, y al final seguir confiando en ese rol de 'clutch', de manejadores, de Chandler Jacobs y Kevin Torres, que sin duda tienen que dar un paso adelante en este aspecto.

- ¿Y este fichaje cierra el mercado?

- De momento confiamos en los que tenemos para intentar que lleguen al nivel que demostraron que tuvieron en pretemporada.

- El Clavijo tiene un diciembre decisivo.

- En el baloncesto ganar, la tendencia positiva, esa confianza de ganar en los momentos importantes para tomar decisiones, ayuda. El baloncesto tiene muchas cosas de táctica, de físico, pero muchas veces también son sensaciones y eso es lo que nosotros tenemos que intentar recuperar. Creo que contra Valladolid, aunque no pudimos ganar el partido y evidentemente no es suficiente porque aquí hay que ganar, sí que nos dio ese puntito de confianza para afrontar el partido de este domingo con la misma mentalidad que la semana pasada, que nosotros podemos ganar a cualquiera.

- ¿Piensa más en este domingo o piensa más en este fin de año?

-No, no, en absoluto. Yo pienso en este domingo, pienso que podemos ganar si hacemos las cosas muy bien y cuando termine el partido del domingo ya pensaré en el siguiente, pero pienso a corto plazo.

- ¿Cómo tiene al equipo?

- Miguel ha empezado este martes, Kevin habrá que ver su evolución y cómo soporta el dolor y Vit está bien.

- ¿Y Okafor cómo ha llegado?

- No está al 100% de sus capacidades físicas en su 'prime', como pudo estar por ejemplo el año pasado en León, pero está disponible para jugar y para contar con él cuando yo lo considere, pero todavía le falta un puntito para llegar a su 'prime' físico.