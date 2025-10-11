LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Forster sumó seis puntos ante el Santfeliuenc. JUAN MARÍN
Liga Challenge

Los inicios castigan al Unibasket

Las riojanas estuvieron cerca del triunfo, pero debieron volver a remontar tras un inconsistente inicio de partido y una mala salida del descanso

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:13

Comenta

Estuvo cerca del triunfo el Bosonit Unibasket pero lo que se llevó del Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat fue una dolorosa ... derrota por 64-56. Pagaron las riojanas ante el Santfeliuenc un inconsistente inicio de partido y una mala salida del descanso.

