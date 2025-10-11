Los inicios castigan al Unibasket

Estuvo cerca del triunfo el Bosonit Unibasket pero lo que se llevó del Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat fue una dolorosa ... derrota por 64-56. Pagaron las riojanas ante el Santfeliuenc un inconsistente inicio de partido y una mala salida del descanso.

No fueron rentas decisivas porque las franjivino supieron sobreponerse y llegar a igualar el partido en la parte decisiva del choque, pero sí que supusieron un esfuerzo extra que al final acabaron pagando.

Los seis puntos finales de las catalanas sentenciaron el partido y el triple sobre la bocina de Meite, además, dio a las locales una renta muy cercana a la máxima de la que dispusieron y que puede ser importante a la hora de hacer cuentas al final de la fase regular entre dos equipos con el objetivo prioritario de la salvación. Las de Dani Rubio perdieron una buena oportunidad para sumar la segunda victoria del curso. Tendrán que buscarla la próxima semana en Lobete ante el Lima-Horta.

Nogués (11), Marotte (12), Salmerón (12), Tenbrock (23) y Meite (12) -cinco inicial-; Salzmann (3), Gil (5), Conde (2), Muñoz, Tibe, Coulibaly y Pares. SANTFELIUENC 64 - UNIBASKET 56 Alonso (11), Aldecoa (2), Flórez (1), Losada (4) y Sedlakova (8) -cinco inicial-; Padrosa (6), Van Schaik (15), Forster (6) y Llorente (2). Parciales: 16-10, 29-24 (descanso); 48-46 y 64-56 (final).

Árbitros: Girbal y Expósito. Eliminaron a Flórez.



Cuatro puntos anotaron de salida las capitalinas. Fue un espejismo porque las locales sumaron después once puntos consecutivos, coincidiendo con el atasco ofensivo del Bosonit. A partir de ahí se abrió una dinámica que resultó casi siempre favorable al Santfeliuenc en la que las riojanas se acercaban y las catalanas volvían a estirar el chicle. Pese a que tampoco el cuadro anfitrión encontraba una fluidez excesiva para anotar se iba por nueve puntos (27-18). Para aumentar los males del Unibasket, las tres faltas de Sedlakova hacían que la eslovaca tuviera que pasar demasiados minutos en el banquillo. Cuando estuvo en pista, su equipo fue mejor, pero su participación se limitó a menos de catorce minutos.

El retorno tras el paso por vestuarios volvió a ser deficiente y el Santfeliuenc alcanzó los diez puntos de renta (35-25). Volvieron a ponerse las pilas las logroñesas e igualaron el duelo a 46 poco antes de abrirse el último cuarto.

El triunfo estaba al alcance de la mano. Las locales anotaban y las visitantes igualaban. Hasta que Mónica Alonso puso el 58-56 a falta de un minuto y medio para el final. No estuvieron acertadas las de Dani Rubio. Sí las catalanas. Y el partido se cerró con el definitivo 64-56 y la sensación de una gran ocasión desaprovechada ante un equipo que tiene pinta de que va a estar en la pelea en la misma liga que el Unibasket