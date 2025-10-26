LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los mismos fantasmas de siempre

El Clavijo perdió su cuarto partido consecutivo ante un Iraurgi muy sólido tras un buen comienzo pero con los apagones habituales

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:52

Comenta

La misma pesadilla de siempre. Mal comienzo de la temporada, acumulación de derrotas seguidas y el agua al cuello desde el principio. Las angustias vuelven ... al Reina Proteínas Clavijo, que perdió su cuarta derrota de la campaña por 73-78 ante un Iraurgi que lleva el camino inverso y que este domingo demostró por qué. Los logroñeses se quedan como colistas en solitario.

