Los mismos fantasmas de siempre

La misma pesadilla de siempre. Mal comienzo de la temporada, acumulación de derrotas seguidas y el agua al cuello desde el principio. Las angustias vuelven ... al Reina Proteínas Clavijo, que perdió su cuarta derrota de la campaña por 73-78 ante un Iraurgi que lleva el camino inverso y que este domingo demostró por qué. Los logroñeses se quedan como colistas en solitario.

Era un partido muy importante. No solo por sumar la primera victoria del curso, sino porque los resultados del sábado dejaban a los blanquiazules como el único equipo que todavía no se había estrenado en el Grupo Oeste.

El Clavijo salió con el cuchillo entre los dientes, como había pedido Ricardo Úriz. Duro en defensa, incisivo en el rebote en los dos aros y móvil en ataque. Siete puntos de salida. Cuatro minutos le costó al Iraurgi anotar su primera canasta, pero los locales seguían a los suyo y Pardina ponía desde el triple una máxima más que ilusionante (19-4).

Y llegó esa oscuridad que tanto se teme en los blanquiazules pero que siempre acaba apareciendo. 0-15 de parcial sin que se parara el partido y vuelta a empezar desde cero en el minuto catorce. Aunque ahora el Iraurgi ya estaba en el formato de equipo rocoso y duro que le ha permitido ganar todos sus encuentros. Con siete puntos seguidos se ponía por delante por primera vez y sobre la cancha del Palacio comenzaba a jugarse a lo que el cuadro azpeitiarra quería (26-33).

Los capitalinos , mientras tanto, volvían a hacer aguas desde el triple, con una desastrosa serie de dos aciertos de quince intentos en la primera mitad seis de treinta al final).

Reina Proteínas Clavijo Querejeta (3), Arbosa (14), Jacobs (10), Berthold (10) y Royo (11) -cinco inicial-; De Pablo (10), Pa Mor (2), Pardina (6), Hravar (3) y Kevin Torres (4). 73 - 78 Biele Iraurgi Moncanut (11), Ardanza (10), Olaizola, Niang (7) y Miranda (5) -cinco inicial-; Sagna (12), Barandalla (9), Jermain (19), Acha (3) e Inda (2). Parciales 21-12, 31-36 (descanso); 51-57 y 73-78 (final).

Árbitros Diz y Mirantes. Eliminados Torres y De Pablo.

La reanudación siguió por los mismos derroteros, con los vascos madurando sus ataques y aprovechando las superioridades bajo el aro con Sagna y Niang o castigando desde fuera con Jermain pese a los intentos de un Clavijo que había intentado subir el nivel pero que también mostraba signos evidentes de nerviosismo. Así, Torres se borraba del partido con una técnica que suponía su eliminación con muchos minutos, trece, por delante.

Se acercaban los locales pero no lograban sacar al Iraurgi de su plan de partido. Difícil, embarrado y engorroso para el adversario. Un combate largo y a los puntos.

Dos triples de Moncanut dejaban muy cerca del triunfo a los visitantes a falta de solo cuatro minutos (60-70). Solo les quedaba cerrarlo. Lo hicieron con el oficio que habían mostrado durante todo el choque, pese a un nuevo intento blanquiazul, para que todo siga igual en el Clavijo. Para que aparezcan los mismos fantasmas de siempre.