Dani Rubio cumplirá su segunda temporada en Logroño al frente del Bosonit Unibasket. Rodrigo Merino
Baloncesto

El Unibasket busca el diez en su estreno en Liga Challenge

Las logroñesas se estrenan en la segunda categoría del baloncesto femenino español ante La Cordá de Paterna, filial del Valencia Basket

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:17

Una a una hasta llegar a diez. Ese es el objetivo del Bosonit Unibasket en su estreno en la Liga Challenge. El diez marca una salvación casi segura para las logroñesas, que aspiran a conseguir hoy el primer triunfo en la segunda categoría del baloncesto femenino español en un histórico estreno ante La Cordá de Paterna, filial del Valencia Basket (12.00 horas).

Han sido meses de espera, trabajo en despachos, entrenamientos y partidos de pretemporada desde el ascenso logrado en tierras gallegas. Y, por fin, ha llegado el deseado momento de abrir la liga.

Cinco son las jugadoras que siguen del pasado curso (Ceci Aldecoa –que sustituye a Elena Salcedo en la capitanía–, Mónica Alonso, María Llorente, Emma Flórez y Carol Sañudo), además de un cuerpo técnico liderado por Dani Rubio totalmente identificado con el proyecto de la entidad blanquivino.

Además, han llegado Nina Padrosa, Linda Van Schaik, Tereza Sedlakova, Heather Forster, Iria Lozada y una Paula Real que ha protagonizado la noticia negativa de la pretemporada con su lesión de rodilla que le dejará fuera del equipo toda la campaña.

El técnico zaragozano del Unibasket está satisfecho con la pretemporada realizada y confía en que en este primer partido ante el joven equipo valenciano se vean ya algunos de los puntos fuertes a los que el Bosonit pretende aferrarse para lograr la salvación.

Es evidente que este salto de categoría conlleva la obligación de elevar la intensidad, la energía y la velocidad de ejecución muy por encima de lo que se hacía en Liga Femenina 2. Todo va más rápido.

Por eso, Rubio y los dirigentes del Unibasket tenían claro que los refuerzos debían tener experiencia en Challenge para aminorar el salto y competir desde el inicio. La baja de Real es un palo en la rueda a las primeras de cambio, pero este equipo ya demostró en temporadas anteriores que su fortaleza está en el bloque. Solidaridad y compromiso común en defensa y generosidad y capacidad para compartir el balón en ataque. A partir de ahí surgirá el juego blanquivino.

Esta mañana, se mide a un conjunto muy joven, con jugadoras con mucha calidad y futuro dentro de un proyecto que está liderando el baloncesto femenino español. Un interesante rival para comenzar y buscar la primera victoria. El uno del diez.

