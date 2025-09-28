LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las jugadoras logroñesas celebran el triunfo en la pista de Paterna. Unibasket
Baloncesto

Estreno soñado para el Unibasket

El conjunto logroñés inicia la temporada en la Liga Challenge de la mejor manera posible, con una victoria ante La Cordá de Paterna

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:35

Avisaba Dani Rubio que al Bosonit Unibasket le faltaba todavía regularidad física y mental para afrontar una liga como la Challenge mucho más exigente que ... la LF2 en la que el conjunto logroñés militó la pasada campaña. Pero el técnico zaragozano se mostraba también satisfecho con la solidez que había logrado alcanzar su equipo en las semanas que había durado la pretemporada. Puntos a favor y en contra. La incertidumbre habitual para un debutante en la categoría de plata del baloncesto femenino español.

Te puede interesar

