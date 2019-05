Final Four de Vitoria El rey de Europa afronta un desafío inédito Al Real Madrid se le presenta la oportunidad de revalidar el título medio siglo después AMADOR GÓMEZ Vitoria Viernes, 17 mayo 2019, 06:20

En su asalto hacia la Undécima, el Real Madrid afronta a partir de este viernes un desafío inédito. En su séptima Final Four en nueve años, el rey de Europa luchará en Vitoria por revalidar el título, un hito que no consigue desde 1968, y por primera vez en la era de la Euroliga se le presenta la oportunidad de conquistar dos coronas continentales consecutivas medio siglo después. Tras ganar la Novena en Madrid en 2015 el equipo blanco no se clasificó para la Final Four del año siguiente en Berlín, donde triunfó el CSKA de Moscú, que volverá a ser el rival del vigente campeón en las semifinales (21:00 h. Movistar Deportes). Además del Madrid y el CSKA, también repetirá en la 'final a cuatro' el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic, quien en una cita con tintes de revancha él solo aspira a igualar en la ciudad de Pablo Laso las diez Copas de Europa que atesoran los blancos, con un primer enfrentamiento fratricida entre conjuntos turcos contra el Anadolu Efes, verdugo del Barça en cuartos y cenicienta en la capital alavesa.

Antes que Laso, que consiguió hacer campeón de Europa al Madrid 20 años después, le ha devuelto al lugar que le correspondía y tiene la posibilidad de acceder con su equipo a una quinta gran final europea en siete ediciones, fue precisamente Obradovic el último técnico que llevó a los blancos a la gloria continental, en 1995, y vuelve a coincidir con los blancos en la que es la primera Final Four que se disputa en Vitoria. El entrenador serbio es ahora favorito no sólo para presentarse con el Fenerbahçe en una cuarta final consecutiva, sino también para adjudicarse la Euroliga después del intento frustrado del pasado año en Belgrado, donde el Real Madrid, entonces con Luka Doncic, destronó al equipo más poderoso de Estambul y uno de los más completos del continente.

Desde que la Euroliga organiza la máxima competición (a partir de 2000) sólo dos conjuntos han logrado revalidar el título, el Maccabi de Tel Aviv (2004-2005) y el Olympiacos (2012-2013), por lo que el Real Madrid, que ya lo reeditó en dos ocasiones en la década de los 60, puede convertirse en el tercero que defiende con éxito el entorchado más preciado. «Revalidar el título significaría seguir escribiendo una página en la historia del Real Madrid, y haremos todo lo posible por conseguirlo», prometió este jueves Facundo Campazzo, que ante la baja de Sergio Llull fue pieza clave en cuartos para acabar con el Panathinaikos por la vía rápida (3-0).

Después de tantísimo sufrimiento la pasada temporada al ser maltratado por las lesiones y lograr sin embargo la reconquista de la Euroliga gracias a dos grandes partidos colectivos frente al CSKA y el Fenerbahçe, el Real Madrid llega al momento cumbre del año, aun con incertidumbre sobre el estado físico de Llull, como flamante líder de la Liga y capacitado para firmar otra gesta, aunque tampoco lleve esta vez el cartel de gran favorito. Su amplitud de plantilla, ambición y oficio vuelven a conceder a los blancos, pese a las dudas y al difícil reto de derrotar al duro CSKA de Nando de Colo y Sergio Rodríguez, las máximas opciones, aunque Laso recuerda que «la experiencia es muy importante, pero no te da nada si no tienes ilusión, trabajo, esfuerzo, calidad, talento...».

«Hay otras muchas cosas importantes que hay que combinar con la experiencia», insistió este jueves el técnico vitoriano, que ha ganado todo en su casa excepto la Copa de Europa, que por primera vez se pondrá en juego en el Buesa Arena, aunque estará huérfano del Baskonia, despedido en cuartos por el equipo ruso que no acabó líder la temporada regular, ya que fue segundo entre el Fenerbahçe y el Madrid. Tal y como reflejan ahora las apuestas que el campeón tratará de destrozar. «El equipo está preparado. Estoy muy orgulloso del trabajo de todos», proclamó este jueves el técnico 'local'.