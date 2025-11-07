LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sedlakova intenta fajarse de la defensa de una jugadora del Unicaja. Miguel Peche
Baloncesto

Unibasket: una racha que sorprende a todos

El Unibasket se ha convertido en el equipo revelación de la Liga Challenge con un comienzo de campaña mejor del esperado

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

Cuatro victorias en seis partidos. Seguro que en el Unibasket hubieran firmado este comienzo liguero a ojos ciegas en verano.

Más todavía tras recibir la ... terrible noticia de la lesión en la rodilla izquierda que dejaba fuera para toda la temporada a Paula Real. La interior madrileña de 21 años era uno de los refuerzos importantes del equipo blanquivino en su estreno en la Liga Challenge y estaba llamada a ser la cuatro titular y una de las jugadoras diferenciales por su calidad y experiencia en la categoría.

