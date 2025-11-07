Unibasket: una racha que sorprende a todos

Cuatro victorias en seis partidos. Seguro que en el Unibasket hubieran firmado este comienzo liguero a ojos ciegas en verano.

Más todavía tras recibir la ... terrible noticia de la lesión en la rodilla izquierda que dejaba fuera para toda la temporada a Paula Real. La interior madrileña de 21 años era uno de los refuerzos importantes del equipo blanquivino en su estreno en la Liga Challenge y estaba llamada a ser la cuatro titular y una de las jugadoras diferenciales por su calidad y experiencia en la categoría.

Sin embargo, el club capitalino optó, en parte por filosofía de club y en parte por no descuadrar la caja, por apostar por el grupo existente para cubrir esa importante ausencia. Y no le ha ido nada mal.

Avisaba un sorprendido Dani Rubio antes de iniciar la temporada que se estaba fraguando algo muy bonito. El técnico zaragozano se mostraba asombrado por lo rápido que el nuevo 'roster' había adquirido mecanismos de cara a comportarse como un bloque en la nueva categoría.

Y esa es una de las claves esenciales para que el Bosonit Unibasket haya conseguido en apenas seis partidos la mitad del objetivo de triunfos marcados por el preparador de las logroñesas. Se cubría las espaldas el míster fijando en diez la salvación. Descienden dos equipos a la Liga Femenina 2 y en las temporadas anteriores han bastado ocho resultados positivos para escapar de esa zona roja. El año pasado, el decimoquinto, el que marca la línea por abajo en el grupo de dieciséis, cerró la fase regular con siete victorias. En la campaña 23/24 se quedó en seis. La 22/23 fue la única campaña en la que hubo que llegar a las diez victorias para seguir en Challenge. Entonces, Claret libró y descendió Iraurgi, que se vio castigado por el 'basket average' pese a haber llegado también a la decena de triunfos.

La permanencia más barata se logró en la 21/22, cuando Mataró y Miralvalle solo sumaron tres y cuatro victorias en toda la fase regular, respectivamente.

Así que el Unibasket no tendría que llegar tan lejos como afirma Rubio. Lo que está claro es que la adaptación del grupo a la categoría ha sido fantástica, convirtiéndole en el equipo revelación, con exhibiciones como las realizadas ante Lima-Horta y Unicaja, que se suman a otros choques con el compromiso defensivo y el buen juego colectivo ofensivo como piedras angulares. Sorpresa, sí, pero con mucho trabajo detrás.