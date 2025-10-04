La liga empieza con una salida complicada

Plato fuerte para empezar. El Reina Proteínas Clavijo abre hoy la temporada ante uno de los rivales en principio más complicados de la fase ... regular y tras uno de los viajes más incómodos de los que deberá afrontar en esta liga.

Los blanquiazules se ponen en marcha esta tarde, a partir de las 18.00 horas, ante el Clínica Ponferrada en el Pabellón Lydia Valentín después de recorrer los más de 400 kilómetros que separan la capital riojana de la localidad berciana.

Sin embargo, los logroñeses llegan con la moral alta tras una positiva pretemporada en la que han logrado ganar los tres partidos de su grupo de la Copa España ante otros tantos rivales con los que se verá la cara en esta fase regular –Iraurgi, LogroBasket y Valle de Egües–. Ahora bien, pese a que este torneo es oficial, en donde verdaderamente les va el sueldo a Ricardo Úriz y a los suyos es en la fase regular que se pone en marcha hoy.

El técnico navarro valoró en la rueda de prensa previa que su equipo está, en estos momentos, «todavía en esa fase de construcción. Hemos hecho una pretemporada más bien corta y, seguramente, estas primeras semanas de competición serán esa parte final de la pretemporada», desgranaba el míster del Clavijo, que se mostraba «contento con el trabajo del grupo, contento con la asimilación de la idea que queremos implantar, tanto defensivamente como ofensivamente, y sabiendo que todavía hay una parte de mejora evidente en estos aspectos. Pero estoy contento con la actitud de los jugadores, con la mentalidad que tiene el grupo y con la ambición y las ganas de empezar a competir ya».

Del Ponferrada, Úriz destacó que es «un equipo que conoce muy bien la categoría. Lleva ya muchos años, mantiene el mismo entrenador, mantiene un bloque de jugadores. Se han reforzado en esa filosofía. Quiere jugar a muchas posesiones, e intenta generar siempre tiros en los primeros segundos de posesión. Es un equipo que mete mucha mano en defensa, que va muy bien al rebote. Encima en casa, se suele ver su mejor versión». Ante esto, el entrenador apuesta por «estar preparados para un partido duro, difícil, físico. Tenemos que afrontarlo con una buena mentalidad y teniendo claro lo que tenemos que hacer. Sobre todo, reducir ese ritmo, a veces tan loco. Seguramente, el que controle un poquito mejor el ritmo de partido puede tener más opciones de victoria», incidió.