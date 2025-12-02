LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Obi Okafor, nuevo jugador del Clavijo. Raul Quijada
Baloncesto

Clavijo y LogroBasket se refuerzan

Los dos conjuntos capitalinos incorporan jugadores de perfiles similares;Obi Okafor, los blanquiazules, y Patrick Spencer, los blanquirrojos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:00

Día de fichajes para los equipos riojanos en Segunda FEB. Tanto el Reina Proteínas Clavijo como el LogroBasket Logi7 han aprovechado el parón liguero por ... las Ventanas FIBA para peinar el mercado y concretar un fichaje cada uno y reforzar sus correspondientes plantillas.

