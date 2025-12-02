Clavijo y LogroBasket se refuerzan

Día de fichajes para los equipos riojanos en Segunda FEB. Tanto el Reina Proteínas Clavijo como el LogroBasket Logi7 han aprovechado el parón liguero por ... las Ventanas FIBA para peinar el mercado y concretar un fichaje cada uno y reforzar sus correspondientes plantillas.

Los dos equipos logroñeses han esperado a ver los descartes de conjuntos de Primera FEB y a jugadores que acababan contratos temporales para sumar nuevos elementos al 'roster'.

Ambos han apostado por hombres de un perfil similar, con físicos contundentes que aporten energía, defensa, potencia y rebote.

Los blanquiazules han incorporado a Obi Okafor, ala-pívot estadounidense de pasaporte nigeriano recién cortado por el Insolac Caja 87. El nuevo jugador, de 25 años, mide 1,97 metros y cuenta con experiencia en Segunda FEB ya que antes de fichar por el conjunto sevillano militó en la Cultural y Deportiva Leonesa con la que ascendió desde la Liga EBA y completó un gran campaña en su estreno en la categoría.

Sin embargo, en el Caja 87 no ha podido ser protagonista y llega a Logroño para recuperar un rol importante en los esquemas de Aitor Fantova. Okafor, que puede jugar de tres o de cuatro, fue en León uno de los jugadores más espectaculares de la competición, agresivo a la hora de atacar, con un gran primer paso de salida y que está habituado jugar por encima del aro y acabar machacando.

El LogroBasket, por su parte, dijo adiós el lunes a Charles Knowles, fichado temporalmente, y el martes anunció a Patrick Spencer, ala-pívot de 23 años y 2,03 metros que llega procedente del Fibwi Palma de Primera FEB. El caboverdiano logró el ascenso con los baleares siendo un jugador importante en la rotación, pero este año su importancia había descendido.

Con Manu Vázquez de baja de larga duración tras ser intervenido del tobillo y un 'roster' muy limitado en las últimas semanas por las lesiones, Nacho Arbués tendrá a su disposición a un interior que puede ocupar varias posiciones y que aportará mucho trabajo y potencia en beneficio del cuadro blanquirrojo.