Arbosa, el mejor del choque, intenta anotar. Juan Marín
Baloncesto

El Clavijo elige el camino a seguir sorprendiendo al líder

Gran partido de los blanquiazules, con una fantastica defensa y un enorme Hugo Arbosa, ante un Córdoba que llegaba imbatido al Palacio

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:58

Comenta

Veía Aitor Fantova el duelo ante el líder imbatido Coto Córdoba como «una oportunidad para subir la moral» y el Reina Proteínas Clavijo aprovechó esa ... oportunidad. Triunfo espectacular por 70-55 que marca, sin duda, el camino a seguir, con una enorme defensa y un aseado ataque. Un camino muy alejado del que ha seguido hasta ahora el cuadro logroñés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

