El Clavijo elige el camino a seguir sorprendiendo al líder

Veía Aitor Fantova el duelo ante el líder imbatido Coto Córdoba como «una oportunidad para subir la moral» y el Reina Proteínas Clavijo aprovechó esa ... oportunidad. Triunfo espectacular por 70-55 que marca, sin duda, el camino a seguir, con una enorme defensa y un aseado ataque. Un camino muy alejado del que ha seguido hasta ahora el cuadro logroñés.

Todo funcionó desde el principio. Salió el Clavijo muy centrado en defensa, intentando apretar mucho a los exteriores a riesgo de dejar huecos interiores que intentaba cerrar rápidamente. En el campo contrario aprovechaba el buen hacer de Jacobs y Arbosa para abrir la primera renta importante del choque (19-9).

Reina Proteínas Clavijo Querejeta (2), Arbosa (22), Berthold (6), Pardina (6) y Jacobs (16) -cinco inicial-; De Pablo, Torres (16), Hravar (2), Okafor, Royo, Pascual y Pa Mor. 70 - 55 Coto Córdoba Rodríguez (8), G. Orozco, A. Orozco (4), Sagnia (4) y Sienche (3) -cinco inicial-; Sorensen (1), Black (9), Ndiaye (13), Sánchez (11) y Bello (2). Parciales 19-13, 33-21 (descanso); 45-35 y 70-55 (final).

Árbitros Gómez y Rijo. Sin eliminados.

Los cordobeses, uno de los mejores ataques de la liga, se mostraban muy erráticos y los blanquiazules lo aprovecharon para seguir dominando con solvencia (31-17) y llegar al descanso con una dinámica muy positiva, dejando al Córdoba en solo 21 puntos. El líder sufría pero todos esperaban que acabara despertando. Por el Clavijo, Arbosa firmaba un partido perfecto en la primera mitad y a su habitual energía y buen hacer defensivo los acompañaba con unos impecables doce puntos sin fallo y seis rebotes.

Mejoraron las cosas incluso tras el parón para unos capitalinos enchufados en ambos lados de la cancha y pusieron un saldo positivo de 17 puntos. Intentó reaccionar el Córdoba quien, aunque incómodo, entró vivo en el último cuarto.

Los de Aitor Fantova seguían aferrándose a una estoica defensa, la que tanto ha trabajado durante las últimas semanas. Y Kevin Torres desenfundó su fusil. Abrió el cuarto parcial con una canasta imposible, a lo que acompañó con dos triples. Se sumó Pardina con otro más... y uno extra del escolta. El partido parecía ya sentenciado (59-38), por la distancia y por las excelentes sensaciones que transmitía el Clavijo. Enorme trabajo el de Berthold atrás y en ataque el equipo blanquiazul disfrutaba. Así, fue, los locales se relajaron y el Córdoba maquilló sin amenazar sus números. Arbosa cerró su extraordinaria actuación con el triple final. El broche perfecto a un partido impoluto y a una victoria muy necesaria.