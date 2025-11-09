LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Baloncesto

El Clavijo busca encadenar una racha positiva doblegando al Morón en el Palacio

El conjunto logroñés llega con buenas sensaciones al choque tras haberse impuesto en el derbi regional y estrenarse en liga

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

Figura ahora en la novena posición de la tabla el Reina Proteínas Clavijo. Cómo cambian las cosas de una semana a otra. Hace apenas siete ... días, el conjunto blanquiazul era colista, sin victoria alguna en su casillero. Pero el triunfo en el derbi capitalino ante el LogroBasket permitió a los de Ricardo Úriz estrenarse en la fase regular del Grupo Oeste de Segunda FEB y salir de la zona de descenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  3. 3

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  4. 4

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  7. 7 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  8. 8 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  9. 9

    Carne de chuleta en pan brioche
  10. 10

    La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Clavijo busca encadenar una racha positiva doblegando al Morón en el Palacio

El Clavijo busca encadenar una racha positiva doblegando al Morón en el Palacio