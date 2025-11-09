El Clavijo busca encadenar una racha positiva doblegando al Morón en el Palacio

Figura ahora en la novena posición de la tabla el Reina Proteínas Clavijo. Cómo cambian las cosas de una semana a otra. Hace apenas siete ... días, el conjunto blanquiazul era colista, sin victoria alguna en su casillero. Pero el triunfo en el derbi capitalino ante el LogroBasket permitió a los de Ricardo Úriz estrenarse en la fase regular del Grupo Oeste de Segunda FEB y salir de la zona de descenso.

Evidentemente, es un alivio para el Clavijo pero también es claramente insuficiente para relajarse. De hecho, los logroñeses afrontan hoy una jornada importante en el devenir en la tercera categoría del baloncesto español.

Los de Úriz pretenden dar continuidad al triunfo anterior doblegando esta mañana al Starlabs Morón en el Palacio de los Deportes (12.00 horas) y convertirla en una racha que pueda prolongarse la siguiente semana en la visita al Círculo Gijón.

Pero Úriz insiste en el «partido a partido». No está el Clavijo para pensar en paquetes de jornadas, tiene que centrarse en cada fin de semana para intentar llegar a una situación beneficiosa que consienta mirar más allá (hacia arriba) de un solo partido.

Hoy toca Morón y es momento de dar una alegría a los aficionados que acudan al Palacio. Ahora bien, los sevillanos son un adversario de nivel, con jugadores de mucho peso y experiencia en la categoría.

En el banquillo visitante estará Vladi Orlov, el poste ucraniano que militó la pasada campaña en el Clavijo y que es uno de los pívots de referencia de la liga. Estará acompañado en las proximidades del aro por el siempre efectivo ala-pívot beninés Chabi Yo. Por fuera destaca un ilustrísimo como Alo Marín que, a sus 37 años, dio toda una lección en su anterior visita a La Rioja para medirse y ganar al LogroBasket con 27 puntos y seis triples con su firma.