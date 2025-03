El Clavijo abandona el fondo del pozo

El Rioverde Clavijo viaja este sábado a Cáceres para medirse al líder en el pabellón multiusos de la ciudad extremeña (19:00 horas). Hace apenas ... diez días, el choque era un problema en un calendario muy complicado para Ricardo Úriz y los suyos en la búsqueda de la salvación. En estos momentos se ve el duelo como una oportunidad para dejar prácticamente sentenciada la continuidad en Segunda FEB.

Y es que la situación ha variado mucho y de forma positiva para el Clavijo gracias a encadenar dos victorias seguidas ante el Algeciras y el Huesca. Con ellas, los logroñeses han alcanzado los nueve triunfos y ven ya muy cerca la salvación.

Su presidente, Félix Sanz, echaba sus cuentas el pasado lunes en TVR y creía que la permanencia podía conseguirse incluso con diez triunfos, uno más de los que atesora el cuadro capitalino.

Con cinco jornadas por delante, parece un objetivo bastante accesible, aunque con once victorias salen las cuentas para que el Clavijo no tenga que disputar el 'play out' frente a rivales del Grupo Oeste.

No es que la entidad capitalina desborde optimismo pero, al menos, dentro del club blanquiazul se ve ahora la vida con una tranquilidad que no se había disfrutado en toda la temporada.

En estos momentos, el Rioverde es décimo, fuera de las dos plazas de descenso y de las dos de 'play out'. Solo en la segunda jornada de la fase regular el Clavijo no ocupó alguna de estas cuatro posiciones. La derrota de en el choque inaugural ante el Coto Córdoba por 84-65 le situó como primer colista y fue el triunfo por la mínima ante el Zornotza en el Palacio el que permitió abandonar por una vez la zona roja de la categoría. A partir de entonces, el camino se tornó muy complicado y cinco derrotas seguidas entre la jornada séptima y la duodécima le devolvieron al fondo del pozo.

Seis victorias por tres tropiezos desde entonces han aliviado una situación que fue por momentos crítica. Por eso, ahora, en el viaje a Cáceres se da la coyuntura ideal para asaltar al primer clasificado, con un Clavijo levantando el vuelo y unos locales que ya tienen la mente puesta en el ascender lo antes posible.