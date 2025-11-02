El Clavijo aligera sus necesidades a costa del LogroBasket

El primer derbi liguero logroñés en Segunda FEB no defraudó. Hubo igualdad, tensión (en la pista y en la grada) y un primer ganador. Venció ... el que más lo necesitaba, el Reina Proteínas Clavijo (64-79) ante un LogroBasket Logi7 que volvió a evidenciar que va a ser un adversario muy incómodo, en la victoria y en la derrota. La salida de los blanquiazules en el cuarto final fue decisiva para que se estrenaran por fin en liga y aligeren sus necesidades clasificatorias.

El Clavijo llevó la iniciativa desde el salto inicial y los primeros puntos de un Hugo Arbosa capital para los visitantes (acabó con 20 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 24 de valoración). Eso sí, con unas diferencias mínimas a favor de los de Ricardo Úriz. Los blanquirrojos se mantenían en el partido a base de aguantar bien atrás y del buen hacer de un AJ Plitzuweit que lideraba la ofensiva de los suyos, con diez puntos, la mitad de los que llevaba el LogroBasket ya en el segundo parcial (20-22). Pero ahí se atascó el cuadro local y emergió la figura de Arbosa, autor de los ocho siguientes puntos del Clavijo. Un triple de Jacobs puso la máxima del partido con una distancia considerable (21-33) visto cómo había transcurrido el derbi hasta entonces.

Se marchaba el partido al descanso con diez puntos para los blanquiazules, a la espera de que el ataque de los de Nacho Arbués empezara a carburar.

LogroBasket Logi7 Serrato (3), Plitzuweit (22), Obajo (3), Sall (18) y Vázquez -cinco inicial-; Niang, Arévalo (11), Infante (7) e Ibáñez. 64 - 79 Reina Proteinas Clavijo De Pablo (5), Arbosa (20), Kevin Torres (16), Berthold y Pardina (11) -cinco inicial-; Pa Mor (3), Royo (8), Hravar (9) y Jacobs (7). Parciales 14-17, 23-33 (descanso); 45-51 y 64-79 (final).

Árbitros Martínez y Marín. Eliminados Infante, Berthold y Pa Mor.

Volvieron los equipos y evidenciaron que el partido no iba a ser una oda a la estética. Pero el duelo estaba muy entretenido, con los dos contrincantes dándolo todo en un duelo con mucho desgaste y combate en las trincheras. Ayudaba además el buen ambiente que se vivía en la grada casi llena de un Lobete que vivió una tarde de las que ya no se recordaban.

Lo intentaba el LogroBasket. Insistía en el compromiso atrás aunque no encontraba el aro rival. Además, los fallos desde el tiro libre lastraban a los locales. Kevin Torres elevaba la renta para el Clavijo (34-49).

Pero al LogroBasket no se le puede dar respiro. Siguió apretando y encontró su racha. Doce puntos consecutivos, con Sall haciendo daño bajo los aros, y el partido se volvió a poner en un puñado de puntos muchos minutos después.

El triunfo se iba a ir para el que templara sus nervios en el último parcial porque había mucho en juego. Y fue el Clavijo el que aprovechó su ocasión. Salió del banquillo intenso y acertado. El parcial de 2-15 en cinco minutos parecía ya definitivo (47-66).

Y así fue, porque los visitantes acabaron por imponer su energía en los últimos minutos frente a un LogroBasket que ya se mostró agotado y sin fuerzas ya para hacer un último intento de remontada.