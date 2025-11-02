LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tercero
Baloncesto

El Clavijo aligera sus necesidades a costa del LogroBasket

Los de Ricardo Úriz se estrenan en liga en el primer derbi capitalino en Segunda FEB ante el batallador equipo blanquirrojo

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

El primer derbi liguero logroñés en Segunda FEB no defraudó. Hubo igualdad, tensión (en la pista y en la grada) y un primer ganador. Venció ... el que más lo necesitaba, el Reina Proteínas Clavijo (64-79) ante un LogroBasket Logi7 que volvió a evidenciar que va a ser un adversario muy incómodo, en la victoria y en la derrota. La salida de los blanquiazules en el cuarto final fue decisiva para que se estrenaran por fin en liga y aligeren sus necesidades clasificatorias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4 «De noche el cementerio me da miedo»
  5. 5 Atropellan a una mujer de 81 años con un patinete en Gran Vía
  6. 6

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  7. 7

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  8. 8

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10

    Un grandioso Zabala se gana la plaza en una final histórica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Clavijo aligera sus necesidades a costa del LogroBasket

El Clavijo aligera sus necesidades a costa del LogroBasket