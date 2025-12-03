LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jugador de baloncesto Alan Bella. ABQ CALAHORRA
Baloncesto

El calagurritano Alan Bella participó en la fase previa de la Minicopa ACB

El jugador infantil de ABQ Calahorra acudió como invitado por el San Pablo Burgos

Sanda Sainz

calahorra.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:44

Comenta

El jugador calagurritano del equipo infantil de ABQ Calahorra, Alan Bella, estuvo representando al baloncesto riojano en la fase previa de la Minicopa Endesa/ ... ACB disputada en Valencia del 28 al 30 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  3. 3 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos
  4. 4 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  5. 5 Denunciado por apuntar con un láser a aeronaves, pilotos de aviación civil y varios menores desde Agoncillo
  6. 6

    Los grandes se fijan en Manex Rezola
  7. 7 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  8. 8 El PSOE exige a Capellán que explique un gasto de 500.000 euros en siete coches de lujo
  9. 9 El Gobierno riojano impulsa la caza de jabalíes y la limpieza para evitar la peste porcina
  10. 10

    El anacrónico, singular y único belén de Sorzano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El calagurritano Alan Bella participó en la fase previa de la Minicopa ACB

El calagurritano Alan Bella participó en la fase previa de la Minicopa ACB