El calagurritano Alan Bella participó en la fase previa de la Minicopa ACB

El jugador calagurritano del equipo infantil de ABQ Calahorra, Alan Bella, estuvo representando al baloncesto riojano en la fase previa de la Minicopa Endesa/ ... ACB disputada en Valencia del 28 al 30 de noviembre.

A esta cita nacional acudieron los mejores baloncestistas en edad infantil y un total de dieciséis equipos buscaron una de las seis plazas disponibles para acompañar a Valencia Basket (como anfitrión) y al Barcelona (por ser el campeón actual) en la fase final del torneo, que también se celebrará en la capital levantina.

Alan Bella jugó con el San Pablo Burgos, invitado por este equipo, ya que Alan pertenece al conjunto infantil de la ABQ Calahorra. Anotó nueve puntos en el campeonato. El pase lo lograron el Casademont Zaragoza, Real Madrid, Unicaja, Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria y Occident Básquet Manresa. El torneo infantil se jugará en febrero en el Roig Arena de forma paralela a la Copa del Rey.

Desde la ABQ recuerdan que casi diez años antes, otro de sus jugadores, Millán Jiménez, ya participó en esta fase previa de la Minicopa. En aquella ocasión, en enero de 2016, se llevó a cabo en Zaragoza y Millán jugó con Basket Zaragoza.

Alan Bella se convierte en el segundo deportista de ABQ Calahorra en disputar esta competición, motivo por el que el club riojabajeño asegura sentirse muy orgulloso y valora positivamente que haya podido disfrutar de esta experiencia.

Cabe recordar que Marcos Bella, hermano mayor de Alan, también de la cantera de la ABQ, juega esta temporada en la liga U22 con San Pablo Burgos, competición recién creada. Marcos llegó a debutar en la campaña anterior con el primer equipo del citado club burgalés.