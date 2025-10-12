Caja 87-Cavijo: la templanza se lleva el duelo contra la energía
El Caja 87 supo esperar su momento para llevarse el partido ante un Clavijo intenso pero que pecó de falta de claridad en los momentos importantes
Logroño
Domingo, 12 de octubre 2025, 14:20
El triunfo fue para el Caja 87 ante el Proteínas Reina Clavijo (66-76). Los riojanos aspiraron a la victoria durante todo el partido, salvo ... en los instantes finales, cuando la desesperación local ayudó a cerrar el choque a los visitantes. Hizo cosas bien el cuadro blanquiazul que le pueden servir para el futuro, pero la numerosas pérdidas, la falta de acierto exterior y las malas decisiones en momentos importantes le castigaron ante un rival de primer nivel. Y la templanza se llevó el duelo contra la energía.
El inicio del partido podía marcar el devenir del encuentro. Ya lo había advertido Úriz. Y los blanquiazules entraron al combate ante un equipo puntero como el sevillano como había que hacerlo, con energía, intensidad, centrados y con acierto ofensivo. 7-0 para marcar territorio.
Reaccionó el cuadro visitante pero el Clavijo mantenía la solidez atrás y Berthold hacía un buen trabajo bajo el aro rival. La ventaja era mínima para los locales hasta que un error en el saque y otra canasta visitantes les pusieron por delante justo antes del final del cuarto inicial (18-21).
Clarke desde el exterior marcaba su máxima (21-28) ante unos locales atascados adelante, con solo el triple de apertura del periodo de Royo en cinco minutos, y que acumulaba pérdidas (doce en la primera mitad). Pidió tiempo Úriz y la salida fue explisiva con Kevin Torres enchufado. Cuando el escolta está caliente siempre pasan cosas buenas. Ocho puntos del tirón para los blanquiazules y todo de nuevo igualado.
Fue el Caja 87 el que salió mejor de vestuarios, haciendo daño desde el triple (44-52). El Clavijo lo fiaba todo a la intensidad de Arbosa y Berthold y le valía para seguir muy vivo. La iniciativa era sevillana aunque el partido estaba en dos canastas. Bilalobic elevó la energía de los suyos y el visitante volvió a estirarse para entrar en el cuarto decisivo en mejor disposición que su adversario.
Pero el Clavijo estaba ahí, insistiendo, aunque no llegaba a meterse de lleno en la pelea cuando tenía oportunidad. Todo lo contrario que el Caja 87 que, a pesar de no encontrarse cómodo, gestionaba mejor sus nervios por medio de un Clarke que se quiso apoderar del ritmo del partido. Esa templanza es la que le faltó a los logroñeses y le sobró a los andaluces para llevarse la segunda victoria del curso y dejar a cero al Clavijo.
Reina Proteínas Clavijo
De Pablo (3), Arbosa (16), Jacobs, Pa Mor (4) y Royo (11) -cinco inicial-; Querejeta (), Berthold (15), Pardina (3) y Kevin Torres (10).
66
-
76
Insolac Caja 87
Cecilia (7), Clarke (19), Dedovic (14), Dibba (5) y Bertain (3) -cinco inicial-; Jankovic (4), Santos (9), Okafor, Bilalobic (12), Cebolla y Latorre (3).
-
Parciales 18-21, 39-41 (descanso); 50-57 y 66-76 (final).
-
Árbitros Gómez y Rijo. Sin eliminados.
