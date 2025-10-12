LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero
Baloncesto

Caja 87-Cavijo: la templanza se lleva el duelo contra la energía

El Caja 87 supo esperar su momento para llevarse el partido ante un Clavijo intenso pero que pecó de falta de claridad en los momentos importantes

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:20

El triunfo fue para el Caja 87 ante el Proteínas Reina Clavijo (66-76). Los riojanos aspiraron a la victoria durante todo el partido, salvo ... en los instantes finales, cuando la desesperación local ayudó a cerrar el choque a los visitantes. Hizo cosas bien el cuadro blanquiazul que le pueden servir para el futuro, pero la numerosas pérdidas, la falta de acierto exterior y las malas decisiones en momentos importantes le castigaron ante un rival de primer nivel. Y la templanza se llevó el duelo contra la energía.

