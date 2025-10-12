Caja 87-Cavijo: la templanza se lleva el duelo contra la energía

El triunfo fue para el Caja 87 ante el Proteínas Reina Clavijo (66-76). Los riojanos aspiraron a la victoria durante todo el partido, salvo ... en los instantes finales, cuando la desesperación local ayudó a cerrar el choque a los visitantes. Hizo cosas bien el cuadro blanquiazul que le pueden servir para el futuro, pero la numerosas pérdidas, la falta de acierto exterior y las malas decisiones en momentos importantes le castigaron ante un rival de primer nivel. Y la templanza se llevó el duelo contra la energía.

El inicio del partido podía marcar el devenir del encuentro. Ya lo había advertido Úriz. Y los blanquiazules entraron al combate ante un equipo puntero como el sevillano como había que hacerlo, con energía, intensidad, centrados y con acierto ofensivo. 7-0 para marcar territorio.

Reaccionó el cuadro visitante pero el Clavijo mantenía la solidez atrás y Berthold hacía un buen trabajo bajo el aro rival. La ventaja era mínima para los locales hasta que un error en el saque y otra canasta visitantes les pusieron por delante justo antes del final del cuarto inicial (18-21).

Clarke desde el exterior marcaba su máxima (21-28) ante unos locales atascados adelante, con solo el triple de apertura del periodo de Royo en cinco minutos, y que acumulaba pérdidas (doce en la primera mitad). Pidió tiempo Úriz y la salida fue explisiva con Kevin Torres enchufado. Cuando el escolta está caliente siempre pasan cosas buenas. Ocho puntos del tirón para los blanquiazules y todo de nuevo igualado.

Fue el Caja 87 el que salió mejor de vestuarios, haciendo daño desde el triple (44-52). El Clavijo lo fiaba todo a la intensidad de Arbosa y Berthold y le valía para seguir muy vivo. La iniciativa era sevillana aunque el partido estaba en dos canastas. Bilalobic elevó la energía de los suyos y el visitante volvió a estirarse para entrar en el cuarto decisivo en mejor disposición que su adversario.

Pero el Clavijo estaba ahí, insistiendo, aunque no llegaba a meterse de lleno en la pelea cuando tenía oportunidad. Todo lo contrario que el Caja 87 que, a pesar de no encontrarse cómodo, gestionaba mejor sus nervios por medio de un Clarke que se quiso apoderar del ritmo del partido. Esa templanza es la que le faltó a los logroñeses y le sobró a los andaluces para llevarse la segunda victoria del curso y dejar a cero al Clavijo.