Alemania y Turquía se jugarán el cetro continental

Los dos mejores equipos del Eurobasket, Alemania y Turquía, se jugarán el título este domingo. Por el camino han quedado otras selecciones favoritas, como Serbia ... o Francia, pero el baloncesto ha sido justo y el campeón continental saldrá de los dos conjuntos que mejor juego han mostrado a lo largo del campeonato.

Ambos llegarán reforzados tras superar las semifinales con mucha solvencia. Sobre todo, el cuadro otomano, que aplastó ayer a la Grecia de un Giannis Antetokounmpo que poco pudo hacer ante la excepcional muñeca de Ercan Osmani (28 puntos, con seis aciertos de ocho intentos desde el triple), el siempre combativo Cedi Osman y el talento de Alperen Sengun, que se quedó cerca de un nuevo triple-doble (15 puntos, 12 rebotes y seis asistencias). Los de Ergin Ataman saltaron a la pista con un extra de energía sobre unos helenos que se vieron sobrepasados por la buena defensa y el acierto de su adversario. La renta a favor de Turquía llegó a alcanzar la treintena en una segunda mitad plácida para los otomanos, que ya habían dejado el choque sentenciado prácticamente en la primera mitad. Al final el 68-94 final fue fiel reflejo de la superioridad del finalista.

En la semifinal anterior, Alemania cumplió con creces con su papel de clara favorita ante la combativa Finlandia, que todavía tendrá la oportunidad de despedirse del Eurobasket con un bronce si doblega a Grecia en la final de consolación.

Los de Álex Mumbrú pueden unir a su reinado mundialista el título europeo este domingo (20.00 horas) si completa ante Turquía su inmaculado torneo. Los germanos no se dejaron sorprender por los de Lassi Tuovi, que esta vez no pudieron contar con la mejor versión de su estrella Lauri Markkanen.

Sin embargo, por el lado alemán sí funcionó su trío mágico. Dennis Schroder (26 puntos, cinco rebotes y 12 asistencias), Franz Wagner (22 puntos) y Daniel Theis (10 puntos y 11 rebotes), bien acompañados por Tristan da Silva e Isaac Bonga, fueron demasiado para unos finlandeses que se quedaron a las puertas de lo que hubiera sido uno de los grandes hitos baloncestísticos de los últimos tiempos. Por cierto, lo que es seguro ya es que el riojano Roberto Molina, componente del staff técnico alemán, se colgará una medalla mañana.