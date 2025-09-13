LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dennis Schroder lideró a Alemania frente a Finlandia. REUTERS
Baloncesto

Alemania y Turquía se jugarán el cetro continental

Los de Mumbrú superaron con solvencia a Finlandia, mientras que los otomanos aplastaron a Grecia y disputarán la final del Eurobasket mañana a las 20.00 horas

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:21

Los dos mejores equipos del Eurobasket, Alemania y Turquía, se jugarán el título este domingo. Por el camino han quedado otras selecciones favoritas, como Serbia ... o Francia, pero el baloncesto ha sido justo y el campeón continental saldrá de los dos conjuntos que mejor juego han mostrado a lo largo del campeonato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  4. 4 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  5. 5 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  6. 6

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  7. 7

    El Gobierno renunció a construir un centro para menores con problemas de conducta
  8. 8 Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo
  9. 9

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona
  10. 10

    La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alemania y Turquía se jugarán el cetro continental

Alemania y Turquía se jugarán el cetro continental