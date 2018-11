La XIII edición de la 'Carrera Virgen de la Esperanza' se celebrará el 15 de diciembre

Los cinco recorridos

-Carrera de Iniciación: Recorrido, salida C/. Muro de la Mata (frente a C/. Marqués de Vallejo), cruce de C/. Sagasta, (Banco Santander) giro y meta en C/. Muro de la Mata (frente a Marqués de Vallejo).

-Carrera de Menores: Recorrido, salida y Meta C/. Muro de la Mata aproximadamente frente a la C/. Marqués de Vallejo, dirección giro C/. Muro del Carmen, giro a C/. Portales, giro a C/. Sagasta y llegada a Meta C/. Muro de la Mata. (1 Vuelta).

-Milla Femenina: Recorrido, salida y Meta C/. Muro de la Mata aproximadamente frente a la C/. Marqués de Vallejo, dirección giro C/. Muro del Carmen, giro a C/. Portales, giro a C/. Sagasta y llegada a Meta C/. Muro de la Mata. (2 Vueltas).

-Milla Masculina: Recorrido, salida y Meta C/. Muro de la Mata aproximadamente frente a la C/. Marqués de Vallejo, dirección giro C/. Muro del Carmen, giro a C/. Portales, giro a C/. Sagasta y llegada a Meta C/. Muro de la Mata. (2 Vueltas).

-Carrera Popular: Recorrido, salida C/. Muro de la Mata, Muro del Carmen, giro a C/.Portales, giro C/.Sagasta, C/,Muro de la Mata, C/.Muro del Carmen, C/.Rodríguez Paterna, C/.Avda. Viana (margen este), Puente de Piedra (entero ambos sentidos), C/.Ebro (margen sur), giro en C/.Noval, Paseo Fermín Manso de Zúñiga a coger el carril bici que lleva a la Hípica Militar, y por la acera llegar al embarcadero, girar por la Pasarela peatonal del Ebro (hacia la derecha), subir al vial central del Parque del Ebro y continuar por el Parque para acceder desde las vallas del Parque del Ebro a la Rotonda del Puente de Piedra por el carril de bajada de los vehículos y regresar por Avda. De Viana (margen oeste), C/. Rodríguez Paterna, C/. Muro del Carmen y Meta en C/. Muro de La Mata.