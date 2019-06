«Tocó jugársela en la carrera y la balanza se inclinó a mi favor» Gustavo Rodríguez Ganador L.F LOGROÑO. Domingo, 16 junio 2019, 11:16

Gustavo Rodríguez revalida título en Logroño tras vencer una prueba que resultó ser «más dura de lo que pensaba» y que se decidió a su favor en el segmento de carrera.

- Enhorabuena por la victoria. ¿Cómo se ha sentido en la carrera?

- Este año es el primer media distancia que hago y se hizo más duro de lo que pensaba a priori, aunque al final salió bien. En bicicleta tuve que darlo todo y estábamos tres triatletas ahí, en nada. Tocó jugársela todo corriendo y la balanza se inclinó a mi favor, pero tanto Pakillo como Joan podían haber ganado también.

- No ha terminado de los primeros el segmento de natación, ¿entraba en su guión?

- No soy muy nadador, es mi hándicap. Salí a 2.30, que para mí es un buen tiempo, y estoy satisfecho. Mi fuerte es la bicicleta y me dio para coger cabeza de carrera, pero no para correr con tranquilidad. Y hasta que no he cruzado este arco de meta tenía la sensación de que la carrera se podía ir en cualquier momento, pero al final salió bien.