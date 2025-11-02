Thibaut Real y Leire Sarriugarte se impusieron en el Haro Wine Trail

Laura Lezana Haro Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

El Haro Wine Trail ha puesto el punto y final a la temporada de trail en La Rioja al ser la última de las pruebas del circuitoriojano y, además, el final de La Copa de Otoño.

Una temporada de trail que comenzó en el mes de febrero en Autol, para seguir en Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Foncea, Nieva de Cameros, Matute, Albelda de Iregua, Ortigosa de Cameros, Ezcaray, Arnedillo y finalmente Haro.

De esta manera, la ciudad congregó a casi 800 participantes que compitieron en tres modalidades distintas: la carrera 'Reserva' de 26 kilómetros; la marcha 'Tempranillo' de 14 kilómetros; y la carrera 'Crianza' de 17. Todas concluyeron en la plaza de la Paz donde se celebró una gran acogida con un numero público que animó la llegada entre aplausos y vítores.

En este sentido, para la prueba más competitiva, la de 26 kilómetros, los primeros clasificados fueron Thibaut Real con 02:16:41 y Leire Sarriugarte con 02:44:40. En el segundo y tercer puesto completaron el podio David González y Rut Gil; así como Víctor Sancho y Sandra Jimenez .

Para la carrera de 17 kilómetros destacaron Sendoa Martinez y Ruth Aldea con un tiempo respectivo de 01:19:19 y 01:30:08. A ellos les siguieron Juan Pérez y Cynthia Serranocon; además de Lucas Willi y Begoña Peña.

De esta manera, las clasificaciones finales para la Copa de Otoño ha sido para Elena Sáez y Jesus Villar con 322 y 292 puntos, respectivamente. Por otro lado, la Copa de Otoño en distancias menores de 20 kilómetros ha concluido con Begoña Peña y Markel Negueruela con 344 y 312 puntos.

Así, el circuito pondrá su broche de oro final en la Gala del Trail Riojano el 22 de noviembre que se celebrará en el Auditorio Municipal de Autol.

Además de las pruebas, la competición llevó a la ciudad un gran ambiente con otras actividades como la carrera solidaria celebrada el viernes que juntó el deporte y la celebración a la zona de El Mazo con 180 participantes.

El sábado por la noche la fiesta se trasladó a la Herradura donde la animación musical de la charanga Wesykes congregó a cientos de jarreros y participantes de laprueba.