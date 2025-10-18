LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Valvanera Guridi.
Atletismo

Pilar Alonso, plata, y Valvanera Guridi, bronce, en el Europeo Másters

La lanzadora consiguió el subcampeonato el pentathlón con el récord de España F-60

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:24

El Campeonato de Europa de atletismo Máster va a cerrar con un excelente balance para los riojanos. En su recta final, Pilar Alonso se aupó al subcampeonato continental de pentatlón de lanzamientos, con una marca de 3.511 puntos, lo que supone nuevo récord nacional de la prueba.

Por su parte, Valvanera Guridi concluyó tercera la prueba de 200 metros merced a sus 30.18.

Su hermano Javier superó la eliminatoria (27.13), pero no pudo hacer lo mismo con las semifinales (26.42).

Después de sus dos medallas individuales y una por equipos, Nacho García Ramón no pudo redondear su actuación accediendo al podio del 10K en ruta. Quedó cuarto con un tiempo de 32,06.00. Su pupilo Jesús Fernández fue vigésimo con 40,48.00.

Hoy, Javier Bazo correrá la final de los 800 metros, para la que se clasificó ayer.

En España

Otros veteranos riojanos disputarán este fin de semana en territorio nacional el Campeonato de España de 5K en ruta. Curiosamente, entre ellos figura inscrito Nacho García Ramón, junto a varios atletas del Maratón Rioja y a Esther Rodríguez.

