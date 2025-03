Paquito Alonso y Oihane Unzalu exprimen Peña Isasa

Iván Aparicio arnedo. Domingo, 9 de marzo 2025, 22:56 Comenta Compartir

Como siempre, el segudo domingo de marzo en Arnedo es para correr alrededor de los montes de Peña Isasa. Al menos así lo fue para los más de 1300 participantes que participaron ayer en la segunda edición de la Atom Trail Isasa Extrem

La semana comenzó con algo de miedo entre todos los corredores que deseaban recorrer los bellos parajes del municipio riojabajeño, ya que las previsiones meteorológicas no eran demasiado positivas, aunque no se perdió la esperanza de que el último día de la semana remitieran las lluvias que estaban presentes no solo en la comunidad de La Rioja sino en todo el país. Finalmente, las precipitaciones dieron tregua a los corredores que disfrutaron de una jornada espléndida para la práctica deportiva.

A eso de las 8 de la mañana, los intrépidos inscritos en maratón, con 42,5 kilómetros de recorrido, tomaron la salidad desde la plaza de España. El primero en cruzar la línea de meta fue Paquito Alonso, con un tiempo total de 4.02.37 horas. Gran tiempo, ya que aventajó en casi cino minutos al segundo, el campeón de la pasada edición, Aitor Pulgarín, que finalizó con 4.07.05 horas. El encargado de cerrar el podio masculino fue Pablo Nebot (4.07.42 horas)

En féminas, la mejor clasificada fue Oihane Unzalu (5.03.17 horas). La plata se la llevó Marta Esteban (5.04.50) y el bronce Laura Colmenero (5.11.14 horas).

Además de la prueba de maratón, también se celebró el Trail Corto. Ángel Marugán se llevó la victoria con un tiempo de 1.18.40 horas, seguido por Víctor García (1.20.44). El tercer clasificado no tardó mucho, tan solo 25 segundos más que el subcampeón. Raúl Bravo marcó un tiempo de 1.21.09 horas. En féminas, el podio se completó con Juana Montaño (1.33.21 horas), Ruth Aldea (1.36.14) y Eva Fernández (1.42.33 horas).