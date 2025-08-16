LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Magaldi ha concluido su reto en Arrúbal.

Magaldi ha concluido su reto en Arrúbal. Justo Rodríguez

Atletismo | Reto por la vida

Magaldi, el hombre sin límites ni barreras

El corredor riojano completa sus primeros 2.000 kilometros tras 37 etapas bajo el sol y con el único reto de visibilizar las enfermedades raras

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:34

Se acabó. El Reto por la Vida 2.330 kilómetros no es historia, pero si su primera parte, sus primeros 2.000 kilómetros. Fernando Magaldi ... aparecía por la calle Mayor de Arrúbal entre una nube de amigos, aficionados, enfermos... y sobre todo gente que le ha apoyado y que hace que alguna lagrimita se escape. Como no podía ser menos, el sol se sumó al acto. 34 grados y subiendo, pero no hay cansancio. Parafraseando a Luka Modric, «no llores porque terminó, sonríe porque sucedió». Y esto sigue.

