Magaldi en directo en el TOR330: una noche infernal
El corredor espera alcanzar en la próximas horas los 200 kilómetros recorridos antes de encarar un largo y duro tramo final
Logroño
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:39
«Una noche infernal». Así describe Fernando Magaldi las últimas horas en el valle de Aosta, en el TOR330, en el que ya ha cubierto ... algo más de 184 kilómetros en las 70 horas que acumula corriendo por los Alpes. El último control de paso le ubica en el Colle della Wechia, que ha coronado a las 8.25 horas de este miércoles.
«Acabamos de llegar a 2.360 metros, que no es mucho, pero es que veníamos de 300», indica antes de profundizar en las últimas horas. «La noche ha sido infernal. Cuando te cuentan lo que es el TOR no llegas a imaginarlo porque es mucho más. Somos unos afortunados por hacerlo porque es salvaje y con una peligrosidad increíble. Esta noche hemos bajado por cuestas imposibles, agarrados a cuerdas. Muy poca gente en el mundo puede acometer, deportivamente hablando, esta prueba. Estoy feliz de poder estar aquí», explicaba a primera hora de esta mañana.
Y sus palabras se ven reflejadas en los números. Suma 70 horas corriendo, 184 kilómetros y su media sigue subiendo, ya que ahora necesita 22.54 minutos para completar 1.000 metros. El cansancio también es mayor. En esta jornada aspira, como es lógico, a superar los 200 kilometros. De momento, ya ha pasado el ecuador de la cita y las peores horas, las que vivió el primer día por la altitud en la que estaba corriendo.
