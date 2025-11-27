Magaldi afronta una nueva aventura solidaria

Una Navidad más, Fernando Magaldi se calzará las zapatillas para afrontar, en este caso, el que será su último reto del 2025. Lo que comenzó ... siendo una idea para correr en una única jornada, pasó más tarde a convertirse en un día completo y para este mes de diciembre tiene previsto afrontar y concluir las '150 millas non stop' que unirán entre el 26 y 27 del próximo mes diferentes puntos de la geografía riojana con el objetivo de recaudar dinero para Vencela, asociación riojana de enfermos de ELA.

Magaldi afrontó este verano dos grandes retos. Por un lado, completar 2.000 kilómetros por La Rioja en poco más de un mes y, por otro, viajar hasta Italia para vivir por primera vez la experiencia del TOR330, una de las pruebas más duras del mundo que tiene como escenario los Alpes y el Valle de Aosta.

El corredor riojano hace un balance positivo de éstas, pese a su exigencia. «Este año ha sido la hostia, deportivamente llevo 8.000 kilómetros corriendo y el cuerpo me ha aguantado», asegura mientras aporta los datos sobre lo recaudado tras el reto realizado en verano: «Hemos conseguido cerca de 40.000 euros además de una visibilidad brutal en redes sociales con un millón cien mil personas siguiéndome… eso es lo que más me llena». Ya no pesan tanto las piernas y pese a pasarlo mal por momentos, ahora quiere replicar, modestamente, estas aventuras.

El corredor tomará la salida el 26 de diciembre a las 0.00 horas desde la calle Trinidad y dará por concluido el reto el 27 de diciembre a las 13.00 horas en el colegio Navarrete El Mudo. Treinta y siete horas que comenzarán por el Camino de Santiago hasta Santo Domingo de La Calzada. Desde aquí se dirigirá a Baños de Río Tobía, Anguiano, Brieva de Cameros, Peña Hincada, Ortigosa, Nieva de Cameros, Almarza, Soto en Cameros, Ribafrecha, Villamediana (Puente Madre) y Logroño (Avenida de la Paz, Portales, General Urrutia y colegio Navarrete el Mudo).

Y noventa minutos después de concluir el reto, a las 14.30 horas, se celebrará una comida popular en el mismo colegio, también con el objetivo de recaudar fondos aprovechando además el espíritu navideño. «En Navidad la gente es más solidaria y espero que eso se note. Ojalá superemos lo del año pasado», señala. Y es que, en la anterior edición liderada por Magaldi «hicimos este reto con esclerosis, con 24 horas y logramos recaudar 12.000 euros. Así que a ver si este año podemos ir más allá», confía.

La aventura es exigente. A las 150 millas (241 kilómetros) hay que añadir la climatología, que por fecha y recorrido puede ser muy adversa en algunos puntos, sobre todo en la sierra, en tierras de Cameros. Su idea pasa por no dormir (en el TOR330 podría dormir dos horas cada veinticuatro). La distancia y el cronómetro le llevan a fijar una media de 6,5 kilómetros a la hora.

Ahora bien, la climatología es la clave. En mayo del 2023, Magaldi unió Ribafrecha con Ezcaray en un recorrido de 150 kilómetros por la montaña que se vieron alterados en el Puerto de Piqueras al verse sorprendido por la niebla y la nieve. Alcanzó su objetivo final, pero con susto incluido. Eso es cosa del pasado y la confianza del corredor logroñés sigue intacta pese a las adversidades que se le puedan cruzar en mitad de cada reto: «Siempre digo lo mismo, no importa qué pase, yo sé que lo voy a hacer. Esta gente -los enfermos de ELA- te hace correr en el océano, te hace volar».

Magaldi aún no se ha calzado las zapatillas para cumplir con su última aventura del año y ya está pensando en los retos del próximo. «En junio haré el reto para personas con discapacidad, un mes entero por ciudades de toda España aunque en La Rioja solo habrá dos o tres etapas, porque quiero llevarlo a muchos sitios», concluye.