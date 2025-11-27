LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Magaldi posa con los carteles de su próximo reto navideño '150 millas non stop' para Vencela. Miguel Peche

Magaldi afronta una nueva aventura solidaria

El corredor logroñés afrontará en La Rioja las '150 millas non stop' entre el 26 y 27 de diciembre para recaudar fondos para Vencela

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Una Navidad más, Fernando Magaldi se calzará las zapatillas para afrontar, en este caso, el que será su último reto del 2025. Lo que comenzó ... siendo una idea para correr en una única jornada, pasó más tarde a convertirse en un día completo y para este mes de diciembre tiene previsto afrontar y concluir las '150 millas non stop' que unirán entre el 26 y 27 del próximo mes diferentes puntos de la geografía riojana con el objetivo de recaudar dinero para Vencela, asociación riojana de enfermos de ELA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  4. 4

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  5. 5

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  6. 6 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal
  7. 7 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  10. 10 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Magaldi afronta una nueva aventura solidaria

Magaldi afronta una nueva aventura solidaria