Jóvenes y veteranos, en sus Campeonatos de España

A lo largo de este fin de semana se van a disputar diferentes Campeonatos de España en los que habrá presencia riojana.

En Valencia se ... disputa el Nacional STde sub 18, y hasta allí se han desplazado los velocistas Adrián Pla (Ultreia) y Aitana Thomassen Martínez (La Rioja Atletismo). Ambos competirán en la prueba de 60 metros.

No demasiado lejos, en Castellón comenzó ayer el Campeonato de España de lanzamientos largos de invierno.

Ayer, a media tarde, comenzó la participación riojana. Rodrigo Iglesias lanzó la jabalina hasta los 71,86 metros, lo que le valió el quinto puesto de la clasificación final de un concurso en el que al segundo y al quinto, apenas lo separó metro y medio.

Entre hoy y mañana lo harán también los otros dos jabalinistas;María López (sub 20) y David Agudo (sub 23), así como los dos discóbolos que viajan con licencia riojana: Marcos Moreno (La Rioja Atletismo), claro aspirante al oro en sub 23, y el ucraniano Mykhailo Brudin (Atletismo Numantino), que también aspira a una gran marca y ganar el concurso.

Además, en la pista cubierta de Antequera se disputa el Nacional Máster también con una notable participación riojana. Valvanera Guridi (Durango Kirol) correrá 60, 200 y 4x200 F60; su compañera Valle Pascual lo hará en el 200, 400, 800 y 4x200 F45; y la presidenta federativa Patricia Lorente saltará longitud F-35.

En hombres, Alfonso Castiella y Javier Guridi correrán el 60 y 200, el primero en categoría M50 y el segundo, en M60. Alberto Bravo correrá el 400; Javier Bazo, el 800 y José Ángel Bravo lo hará en el 1.500.