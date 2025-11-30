Ismail Ed Derraz y Virginia Quellca ganan 'Entre dinosaurios' en Igea

Sanda Sainz Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:03 Comenta Compartir

Este domingo se disputó la duodécima carrera Entre Dinosaurios Villa de Igea, prueba que cerró el III Circuito de Carreras Populares de La Rioja y Navarra Ramón Óptica. Contó con la participación de 224 corredores que salieron de la plaza Pedro María Sanz Alonso, donde también se instaló la meta, a las 11.30 horas.

Ismail Ed Derraz celebró el triunfo doblemente, por un lado por haber ganado y por otro por ser su primera victoria en el pueblo en el que reside. En segunda posición quedó Yelko Pardiñas y en tercera Sergio Tejada. En categoría femenina, mientras, la vencedora fue Virginia Quellca Mamani, seguida en el podio por Deysi Gutiérrez y Rocío Marín.

Al no acumular premios, el correspondiente al primer local lo recibió Marcos Fuentes Sáez-Benito en hombres y Sonia Gil Marzo en mujeres.

Este año se estrenaba recorrido por cuestiones organizativas y en lugar de subir hacia el cementerio por la travesía se bajó hasta al circunvalación paralela al río Linares para cruzar por el puente romano de la carretera de Grávalos y seguir por los caminos con subida por los pinos de La Dehesa. Después se retomaron unos dos kilómetros del inicio en sentido contrario. Se mantuvo la distancia de 10.100 metros de otras ediciones, con escasa dificultad. La nueva propuesta gustó al ser un trayecto más vistoso, entre pinos, olivos y almendros, principalmente.

Además, hubo una marcha que salió a las 09.55 horas sobre la misma ruta con 105 participantes y, a partir de las 10.00, se disputaron diferentes tramos urbanos de categorías inferiores (juveniles, infantiles, alevines, benjamines, prebenjamines y aspirantes)con 118 atletas.