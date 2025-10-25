LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Subiendo por la montaña, con Cervera abajo al fondo. SANDA
Trail

Ismail Ed Derraz y Camino Alegre ganan la CxM Alhama Trail de Cervera

En categoría femenina la mejor fue Camino Alegre Martínez

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:21

Comenta

La segunda edición de la carrera de montaña CxM Alhama Trail contó ayer con 590 participantes (120 en la carrera larga de 24 kilómetros ... 170 en la de casi 13 kilómetros y 300 en la marcha de 16,2 kilómetros). Llegaron de diferentes lugares de La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla y León, e incluso más lejanos, como Teruel.

