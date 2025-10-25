Ismail Ed Derraz y Camino Alegre ganan la CxM Alhama Trail de Cervera

La segunda edición de la carrera de montaña CxM Alhama Trail contó ayer con 590 participantes (120 en la carrera larga de 24 kilómetros ... 170 en la de casi 13 kilómetros y 300 en la marcha de 16,2 kilómetros). Llegaron de diferentes lugares de La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla y León, e incluso más lejanos, como Teruel.

La prueba de mayor distancia la ganó Ismail Ed Derraz con 01.50.44, seguido por Guillermo Llorente Medrano con 02.00.40 e Iñaki Jiménez Sorrón, también con 02.00.40.

En categoría femenina la mejor fue Camino Alegre Martínez con un tiempo de 02.32.23, seguida por Marina Herce Crespo con 02.40.21 y María Ochoa Ulecia con 02.41.33.

Respecto al trail de 13 kilómetros, el primero en entrar en meta, Iván Pérez León, paró el cronómetro en 01.03.04. A continuación llegó Eloy Sancho Granados con 01.03.36 y después Rodrigo Solana Gallego con 01.04.47.

Rocío Marín Marín se subió a lo alto del podio de mujeres en la prueba corta con un tiempo de 01.24.28. El segundo peldaño lo ocupó Verónica Fernández Lapuente con 01.24.58 y el tercero Verónica Sesma Martínez con 01.30.16.

La prueba de 24 kilómetros también era el Campeonato de La Rioja de clubes y Norave Sport 1 fue el primero, Atom-Kandevico el segundo y Club de Montaña La Ribera el tercero en masculino. En femenino solo puntuó Club de Montaña Tritón.

El trayecto se modificó respecto al año pasado haciéndolo un poco más largo en la carrera de 24 kilómetros, con tres rampas de subida muy duras y tres bajadas complicadas. En la de 13 kilómetros se añadió un barranco, se sustituyó pista por senda para que fuese más montañero, y tuvo una mayor rapidez al contar con un tramo intermedio de travesía más o menos plano y compartió las dos primeras subidas y bajadas con el largo, comentó el secretario del Club de Montaña La Ribera de Rincón de Soto, Elías Fernández, entidad organizadora, que tuvo la colaboración del Consistorio y varias empresas.

El recorrido de la marcha (incluida en la Liga Ibérica de Senderismo) se alargó para evitar cruzarse con las carreras y llegó hasta el Pozo Largo para volver por el Camino Verde.