Eñaut Insausti y Libana Taboada vencen en la III Iberus Race de Rincón de Soto
La prueba de 10 kilómetros aumentó este año hasta más de 50 obstáculos y contó con más de 270 atletas
Domingo, 5 de octubre 2025, 09:28
Eñaut Insausti González (Iberus OCR Team) volvió a ganar la carrera extrema Iberus Race disputada este sábado en Rincón de Soto. En 2024 también fue ... el vencedor.
Inausti marcó un tiempo de 00.55.36 y le siguieron Patrick Laqueche Saralegui (Denontzat) con 00.56.13 y Asier Landart (Denontzat) con 00.57.00, que ocuparon el segundo y tercer cajón en el podio.
En categoría femenina Libana Taboada Morán (Denontzat) fue primera y realizó el recorrido en 01.20.31. En segunda posición quedó Eider Simón Lucas (Denontzat) con 01.35.43 y en tercera Verónica Vázquez Grande (Brave Bulls) con 01.38.09.
Los mejores locales fueron Héctor Cillero Malo (Riberaextreme) con un tiempo de 01.14.20 en categoría masculina y Celia Nájera Lapedriza (independiente) con 02.04.33 en femenina.
La Iberus Race de Rincón de Soto se llevó a cabo por una ruta circular con una distancia de 10 kilómetros y aumentó este año el número de obstáculos hasta llegar a 53 (el último era el de penalización al llegar a meta) por aprovechar el recorrido e incrementar el nivel. Se mezclaron los de carácter técnico con los de habilidad, fuerza y resistencia distribuidos estratégicamente en diferentes puntos con el objetivo de evitar atascos y al mismo tiempo para que los atletas pudiesen reponerse de un tipo de elemento a otro.
Con las ausencias de última hora, esta prueba que puntúa para el Campeonato Europeo que se celebrará en 2026 en Irún contó con más de doscientos setenta deportistas entre competitivos y populares.
A las 09.30 horas comenzó la carrera para las categorías Elite masculinas y cinco minutos después para las femeninas en la Avenida del Príncipe Felipe. Siguieron las tandas GGEE OCRA, populares y por último salieron los equipos. La meta estaba a la entrada de la Plaza Gallarza, junto al centro cultural Antonio García.
Pasadas las 12.30 se llevó a cabo una carrera 'kids' de 1,5 kilómetros dirigida a las familias en la que deportistas de 5 a 12 años pudieron participar de forma conjunta acompañados por sus padres o un adulto.
Joaquín Malo y David Gutiérrez son los organizadores de la Iberus Race que cumple cinco ediciones y Carlos Azcona ejerció de presentador y animador. La de ayer fue la tercera en Rincón de Soto y otras dos se han realizado en Milagro, Navarra. «Es una carrera de la liga española de obstáculos, de OCRA España, puntuable a nivel nacional y nuestra intención es mantenerla», comentó Joaquín. Se mostró satisfecho por cómo se había desarrollado la cita rinconera y también destacó que «para el próximo año queremos subir un punto más a nivel nacional».
