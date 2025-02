Elba Parmo se cae de camino a la final del 60 metros vallas

Dicen los malos agoreros que 'Días de mucho, vísperas de nada'. Algo así debió pensar la vallista riojana Elba Parmo tras su paso por ... el pabellón de Gallur, donde se ha celebrado el Campeonato de España de atletismo bajo techo, y donde la desgracia se cebó con ella.

El sábado se mostró en un excelente momento de forma. No tuvo problemas con las salidas (que le han provocado no pocos disgustos), firmó la carrera más rápida de su vida en la distancia, estableció una nueva plusmarca regional con 8,26 (la anterior también era suyo, cuando el 6 de febrero de 2021 corrió, también Madrid, en 8,27) y presentó su candidatura a luchar por todo en la final.

Sin embargo, no llegó a tomar la salida en ella. En un apoyo tras superar la última vaya de las semifinales, tropezó cuando iba tercera –lo que la llevaba a la carrera definitiva– y cayó a apenas unos centímetros de la línea de meta, truncándose todos sus sueños para este invierno.

Por su parte, la otra 'riojana', Bianca Acosta firmó una buena actuación. Quedó apeada de las semifinales del 400 al concluir cuarta, con un tiempo de 54.32, que no le permitió evolucionar a la final, pero sí establecer un nuevo récord nacional de República Dominicana, su país natal (aunque reside en Logroño desde hace algunos años).

Acosta figurará también en el ránking de récords riojanos aunque lo hará como la mejor de las no españolas. Desde hace tiempo en la Federación Riojana –la Española delega este punto normativo en las federaciones autonómicas– se produce esa duplicidad de récords ante la falta de una normativa que establezca si un atleta que no puede firmar un récord de España puede o no establecer una plusmarca autonómica. De momento, en la tabla riojana figurarán las dos, como ocurre en otros casos.

En la primera jornada, Marcos Guridi quedó eliminado de las primeras serias, al concluir el doble hectómetro en 21,92.

Doblete de Pilar Alonso

Además, también este fin de semana se celebró en Durango, el Nacional máster de lanzamientos. Allí Pilar Alonso consiguió dos oros en la categoría F60. Alcanzó el título nacional en disco con un registro de 27,26 metros que supone también un nuevo récord de los campeonatos.

Y en el concurso de martillo, firmó un mejor lanzamiento de 27.39 metros que le dio el oro y también otro nuevo récord de los campeonatos en su categoría F60.