LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Loma, en una imagen de archivo. Sadé Visual / Suleyman Evran
Atletismo

Discreta actuación de los atletas riojanos en el Nacional de campo a través por clubes

Nacho García y Alberto Moral, con el relevo mixto del ADAS Cupa, los mejor clasificados

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

El Campeonato de España de campo a través que el pasado fin de semana se disputó en las campas burgalesas que habitualmente acogen el ... Cross de Atapuerca no deparó buenos resultados para los equipos riojanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  3. 3 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  4. 4

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  5. 5

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  6. 6 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  7. 7

    Con aroma a fútbol histórico
  8. 8

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  9. 9 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  10. 10 Jordi González anuncia que se retira de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Discreta actuación de los atletas riojanos en el Nacional de campo a través por clubes

Discreta actuación de los atletas riojanos en el Nacional de campo a través por clubes