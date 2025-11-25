Discreta actuación de los atletas riojanos en el Nacional de campo a través por clubes

El Campeonato de España de campo a través que el pasado fin de semana se disputó en las campas burgalesas que habitualmente acogen el ... Cross de Atapuerca no deparó buenos resultados para los equipos riojanos.

Entre todos lo riojanos, los que mejores resultados obtuvieron no defendían a ningún club de la Comunidad Autónoma. Nacho García Ramón y Alberto Moral alcanzaron la décimo séptima posición en la clasificación por equipos del relevo mixto.

También alcanzó esa misma posición por equipos, el fondista logroñés Juan Loma de la Vega. Lo hizo como integrante de la formación del AD Marathon, aunque él terminó la carrera sénior masculina en el puesto 66º.

Los conjuntos riojanos que consiguieron el billete para el Nacional después de haberse proclamado campeones de La Rioja no se vieron sonreídos por la fortuna, en unas carreras en las que normalmente priman las formaciones de las comunidades autónomas donde la criba previa en exigente. En La Rioja, los equipos accedieron al Campeonato de España sin oposición.

El Beronia sub-16 femenino terminó en el puesto 50 con Enma Torre como la mejor, en el puesto 131. Mientras que en esa misma categoría, pero en hombres, Samuel Chandro lideraba a su equipo (Beronia también) cruzan la meta en el puesto 52º y contribuyendo a que el club fuera el 45º del campeonato.

El Beronia masculino sub-18 terminó en el puesto 40º de la clasificación, con Iker Carrillo como el mejor de sus hombres (114º).

Tritones fue el conjunto riojano que defendía al cross riojano en el Nacional, después de haberse proclamado campeón autonómico. Concluyó la carrera en el puesto 43º de la general, con Gonzalo Ruiz como la mejor de sus individualidades (159º).

En el relevo mixto, la formación del Beronia –vigente campeona autonónica– terminó en el puesto 50º.

La próxima cita para los especialistas riojanos de campo a través tendrá lugar el próximo domingo, en Albelda de Iregua, cuando se dispute una nueva prueba correspondiente al calendario autonómico. Albelda será la sede de una de las pruebas clasificatorias para la disputa del título autonómico individual.