«Corriendo he remontado y estoy muy satisfecha» Cristina Roselló Ganadora L.F. LOGROÑO. Domingo, 16 junio 2019, 11:15

Cristina Roselló afirmó que su «punto débil es la natación», pero demostró que es capaz de rehacerse en la bici para escalar posiciones y rematar la gesta en el segmento de carrera.

- Enhorabuena, ¿cómo se ha sentido en la carrera?

- Mi punto débil es la natación, pero aún así he nadado bastante bien. Estoy más acostumbrada a nadar en el mar. Después en la bici muy bien, pero se notaba el aire que hacía y he ido recuperando posiciones hasta llegar a ser segunda. Y luego corriendo he ido remontando y me he colocado primera, hasta que luego he notado el calor. Pero muy contenta porque he venido, porque en Guadalajara tuve un problema técnico y no pude terminar el segmento de bici y se me quedó ahí la espinita y me la he sacado.

-Ha llegado a meta muy fatigada, ¿ha sufrido mucho el calor?

-Se ha notado bastante la humedad y ahora toca recuperar.

- ¿Cuál es su próximo objetivo?

- La próxima semana voy a Boiro a competir con el club, pero mi próximo objetivo es Salamanca.