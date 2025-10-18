LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de una de las semifinales de 100 metros, en una imagen de archivo. Sonia Tercero
Atletismo

Los clubes riojanos se juegan el acudir al Nacional de campo a través

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:26

Mañana por la mañana, en Las Norias, comenzará oficialmente la temporada riojana de campo a través y lo hará con una de las citas más trascendentales y participadas del calendario autonómico: el Campeonato de La Rioja por clubes.

Esta prueba, que coincidirá –como suele ser habitual– con la inauguración de la temporada atlética de los Juegos Deportivos, no sólo elegirá a los nuevos campeones de cada categoría, sino que también otorgará los billetes para acudir al Campeonato de España de campo a través que se celebrará dentro de unas semanas.

En esta primera cita del calendario autonómico no estará el riojano del Atletismo Soria, Daniel Ruales, que acudirá al Cross de Zornotza.

Por su parte, el Terra compite en el Nacional sub 14 que se celebra en Nerja.

