Atletismo

La carrera Iberus Race de Rincón tendrá 300 atletas

Sanda Sainz

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:53

La tercera edición de la carrera extrema Iberus Race contará mañana sábado con casi 300 participantes en Rincón de Soto, entre las categorías elite, GGEE, soldier y popular, (en los tres casos habrá masculina y femenina) y equipos (con cuatro componentes y al menos una mujer). Tendrá una distancia de 10 kilómetros y los atletas deberán superar más de 45 obstáculos tanto naturales como artificiales (técnicos y zonas de agua del río Ebro) en diferentes puntos del recorrido. La prueba rinconera es clasificatoria para el Campeonato Europeo de España 2026 y admite deportistas que hayan cumplido los 16 años. La salida y la meta estarán en la plaza de la Iglesia.

El comienzo se llevará a cabo según categorías, desde las 09.30 horas hasta las 10.10, cuando saldrán los equipos. Además, se celebrará una carrera para familias, la Iberus Kids, a las 12.30 horas que constará de 1,5 kilómetros. Está dirigida a niños de entre 5 y 12 años que competirán de forma conjunta con su padre, madre o con un adulto.

