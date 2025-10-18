La I Carrera de Empresas reunirá mañana a casi 500 participantes

La Carrera de Empresas tendrá su comienzo y su final en Muro de la Mata.

La I Carrera de Empresas ya es una realidad. Mañana, a las 11.00 horas, en El Espolón (Muro de la Mata) se dará el pistoletazo de salida a una prueba que equiparará a la capital riojana con las principales ciudades de las provincias limítrofes.

Nunca antes se había disputado en Logroño una prueba de estas características. Si bien hace años que Diario LA RIOJA había impulsado un torneo de pádel por empresas, e incluso algunos años antes, también de golf. Mañana le llegará el turno a una prueba atlética también bajo la organización de Diario LA RIOJA, con el patrocinio de Laboral Kutxa y la colaboración de la FER.

En esta primera edición, 477 atletas divididos en equipos de empresas compuestos por 3 personas tomarán la salida para afrontar los 5 kilómetros de los que consta un recorrido que combina el asfalto urbano con tramos menos agresivos muscularmente por el Parque de El Ebro.

Los corredores tomarán la salida en Muro de la Mata y continuarán por Muro del Carmen, pasando después por Rodríguez Paterna y Calle Puente. Los participantes cruzarán el Puente de Piedra para seguir por el Paseo Fermín Manso Zúñiga y el Paseo de la Guillerma. Se regresa al centro a través del Puente Práxedes Mateo Sagasta y se adentra en el Parque del Ebro, antes de continuar por Travesía de Excuevas, Barriocepo y Calle Sagasta, finalizando de nuevo en Muro de la Mata, en el mismo lugar en el que iniciaron la prueba.

Los atletas tienen 75 minutos para completar esos 5.000 metros que son de una exigencia física mínima.

No sólo se trata de cubrir el trayecto lo más rápidamente posible, sino que hay que hacerlo en equipo. Fiel a la filosofía de esta prueba, que busca, fomentar el trabajo colectivo. Para que el equipo puntúe, el primer y el tercer corredor deberán entrar en meta, como mucho, separados por 10 minutos. Si no lo hacen, o alguno de los tres atletas no concluye el recorrido (o lo hace excediendo los 75 minutos), el equipo no figurará en la clasificación. El tiempo de cada equipo será el de la suma de sus tres corredores.

La organización ha dispuesto premios para los tres mejores equipos de cada una de las categorías (masculina, femenina y mixta, en función de la formación de los conjuntos). Además, la empresa con un mayor número de atletas inscritos, también recibirá el reconocimiento de la organización.

Recogida de dorsales

La inscripción ya está cerrada, pero se mantiene abierta la recogida de dorsales, que podrá hacerse desde las 9.00 a las 15.00 horas en las oficinas de Diario LA RIOJA (Vara de Rey, 74. Bajo). Mañana ya no se entregarán dorsales.

Los participantes en la Carrera de Empresas dispondrán mañana de un servicio de guardarropa próximo a la línea de salida/meta que custodiará los enseres de los corredores hasta la conclusión de la prueba.