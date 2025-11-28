La duodécima 'Carrera Entre Dinosaurios Villa de Igea' estrena recorrido

La tercera edición del Circuito de Carreras Populares de La Rioja y Navarra 'Ramón Óptica' llega a su fin este próximo domingo con la duodécima ... Carrera Entre Dinosaurios Villa de Igea, de la mano de Igea Runners y el Ayuntamiento, organizador del evento. Un certamen cuyas inscripciones anticipadas se cerraron este martes con 330 participantes.

La prueba absoluta 'country', que contará con 237 atletas, partirá de la plaza Pedro María Sanz Alonso a las 11.30 horas, con una distancia de 10,1 kilómetros circular que acabará en el mismo sitio de la salida. Los nacidos entre 1985 y 2007 competirán en la categoría Sénior; entre 1975 y 1984, en Veterano A; y a partir de 1974, en Veterano B.

A las 9.55 horas, mientras, está prevista la salida de la marcha no competitiva, con 93 caminantes, por el mismo circuito, que esta vez estrena recorrido. Ahora discurrirá al completo por la margen izquierda del Linares, en lugar de la derecha, manteniendo la distancia y el mismo desnivel.

Poco antes de la salida, el domingo, se podrán realizar inscripciones presenciales (15 euros para los corredores y 10 euros para los caminantes en la marcha).

Además, la organización ha programado seis carreras infantiles no competitivas que cuentan con más de cien inscritos. Las reservas no están cerradas, el domingo se admitirán más. A las 10.00 saldrán los Juveniles y Cadetes (2008-2009 y 2010-2011). Diez minutos después los Infantiles (2012-2013). Los Alevines (2014-2015) correrán a las 10.20, los Benjamines (2016-2017) a las 10.30, los Prebenjamines (2018-2019) a las 10.40 y finalizarán los aspirantes (desde 2020) a las 10.50 horas.