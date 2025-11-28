LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de la anterior Carrera Entre Dinosaurios de Igea. Sanda
Atletismo

La duodécima 'Carrera Entre Dinosaurios Villa de Igea' estrena recorrido

Las inscripciones anticipadas se cerraron este martes con 330 participantes

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:38

Comenta

La tercera edición del Circuito de Carreras Populares de La Rioja y Navarra 'Ramón Óptica' llega a su fin este próximo domingo con la duodécima ... Carrera Entre Dinosaurios Villa de Igea, de la mano de Igea Runners y el Ayuntamiento, organizador del evento. Un certamen cuyas inscripciones anticipadas se cerraron este martes con 330 participantes.

