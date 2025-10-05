Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño

Después de 42 kilómetros, Ander Barrio esperó a los 192 metros finales para superar a su rival, Juan Ramón Sánchez, que era quien había llevado ... el peso de la carrera durante más de 30 kilómetros. Así fue el desenlace de una maratón histórica en la capital riojana, donde contó con 1.000 participantes (además de otros tantos en la media maratón).

Los maratonianos dejaron inicialmente el protagonismo a los que iban a correr a media, por lo que fue en la segunda vuelta cuando dejaron el camino libre a los aspirantes al podio de la carrera 'larga' y ahí fue cuando apareció la figura de Juan Ramón Sánchez, que se deshizo de Ander Barrio cuando la prueba se encontraba en el último tercio de su recorrido.

Sánchez llegó a ampliar notablemente su ventaja varios minutos, pero Ander Barrio los fue anulando en los últimos kilómetros hasta el punto de que Barrio llegó a emparejarse prácticamente con el líder de la carrera al enfilar la recta de meta y superarle cuando apenas restaban 80 metros para cruzar la línea.

Miguel Ferrer, que ya sabe lo que es ganar la maratón en su casa, no pudo –en esta ocasión– terminar la prueba. Sus problemas musculares ya le habían hecho anticipar que probablemente no podría terminar, aunque no fuera a dejar de estar en la línea de salida. Así fue, pero después de cubrir la media maratón (él estaba inscrita en la entera) abandonó para no forzar más a su cuerpo y complicar su recuperación.

No fue tan emocionante la maratón femenina porque el dominio de la atleta logroñesa Esther Rodríguez fue incontestable.

Aunque se esperaba un mano a mano entre la logroñesa y Estefanía Unzu (Verdeliss), pero esas expectativas se diluyeron casi en los primeros kilómetros, cuando se vio que Esther corría un par de puntos por encima de la fondista navarra.

La logroñesa, muy cómoda con un correr fluido y sin exprimirse al máximo, aventajó en siete minutos a Verdeliss, segunda clasificada. El tercer cajón del podio femenino fue para Myriam Montes, que en algunos momentos dio la impresión que podría luchar por la plata, pero que al final estuvo muy lejos de esa medalla.

Victorias foráneas

En la media maratón, también con un millar de participantes, ninguno de los corredores que subieron al podio, ni en hombres ni en mujeres, eran riojanos.

El debutante David Lluveras se atrevió a imponer su ritmo desde el principio y a alejarse del grupo y aunque en algún momento llegó a generar dudas, no pagó esa osadía y en solitario, se presentó en meta con casi un minuto de distancia sobre Daniel Modrego (segundo)y Dani Martín (tercero).

En féminas, la vasca Arrate Mintegui que ya había ganado en 2023 admitió haber vencido pero «con mala sensaciones» pese a lo cual, aventajó en más de un minuto a Diana Vecillas (segunda clasificada) y en dos, a la tercera en cruzar la meta, Virginia Quellca.