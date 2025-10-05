LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Atletismo

Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño

La fondista local Esther Rodríguez se impuso con mucha comodidad, mientras Barrio venció casi al sprint

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:11

Después de 42 kilómetros, Ander Barrio esperó a los 192 metros finales para superar a su rival, Juan Ramón Sánchez, que era quien había llevado ... el peso de la carrera durante más de 30 kilómetros. Así fue el desenlace de una maratón histórica en la capital riojana, donde contó con 1.000 participantes (además de otros tantos en la media maratón).

