Trigo, un cereal de los más versátiles

El trigo es un grano, perteneciente al grupo de los cereales, que se consume en todo el mundo, gracias a su versatilidad y su composición nutricional.

Entre sus propiedades podemos destacar principalmente su contenido en hidratos de carbono complejos y fibra. Los hidratos aportan gran ... cantidad de energía y al ser éstos de absorción lenta, nos ayudan a mantener estables los niveles de glucosa sanguíneos. La fibra soluble favorece el tránsito intestinal y ayuda a regular el nivel de colesterol

Aunque su contenido en proteínas no es destacable en comparación con, por ejemplo, las legumbres, sí podemos encontrar este nutriente, sobre todo en su forma integral. El gluten es la proteína protagonista en este alimento, una sustancia que se ha demonizado por su potencial efecto inflamatorio y porque muchas personas padecen alergia no intolerancia, sin embargo, si no se tiene una patología diagnosticada relacionada con su consumo, no hay por qué eliminar el gluten de la dieta.

El trigo es rico en vitaminas como la tiamina (B1), riboflavina (B2) y niacina (B3), esenciales para la producción de energía y el funcionamiento del sistema nervioso. Como minerales destacados aporta magnesio, zinc, selenio y fósforo, que desempeñan un papel importante en funciones como la formación de huesos, la regulación hormonal y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

La principal diferencia entre el trigo integral y el refinado radica en el proceso de molienda y el contenido de nutrientes. El trigo integral conserva todas las partes del grano: el salvado (rico en fibra), el germen (que contiene grasas saludables, vitaminas y antioxidantes) y el endospermo (principal fuente de carbohidratos y proteínas). Por lo tanto, es más nutritivo y está asociado con beneficios como la mejora de la salud digestiva, la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y un mejor control del peso. En el caso del trigo refinado, se elimina el salvado y el germen, dejando solo el endospermo. Esto da lugar a una textura más suave y un sabor más neutro, pero reduce su contenido en fibra, vitaminas y minerales.

Optar por el trigo integral será una opción más saludable, aunque es un error pensar que este tipo de grano es 'adelgazante' o contiene menos calorías, la diferencia radica en su composición y calidad.

